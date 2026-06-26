テレビ東京は２６日、元交際相手に重傷を負わせたとして書類送検された俳優・村上虹郎が出演する、７月３日開始の同局系ドラマ「ストレンジ ー伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話ー」（金曜、深夜０時１２分）の第１話の放送を見送ることを２６日、決定した。同局への取材で分かった。

本作は、世界のホラーマイスターと評される漫画家・伊藤潤二氏の作品を厳選した全１２話を放送。村上は、７月３日放送の第１話「幻痛屋敷」に失業する主人公役で出演する予定だった。

同局は、村上の一連の事態を鑑（かんが）みて、出演回の第１話の放送見送りを決定。スポーツ報知の取材に「７月３日（金）に予定していた第１話の放送と配信を見送ることにしました」とコメントした。

村上の出演は１話のみで、第２話は俳優・細田佳央太、第３話は女優・真木よう子がメインで出演予定となっている。第２話以降が７月３日、１０日どちらからの放送になるかについて、同局は「検討中」としている。

村上は、元交際相手に暴行し重傷を負わせたとして、警視庁原宿署が傷害の疑いで書類送検したことが２６日、捜査関係者への取材で分かった。村上は「けがをさせたことは間違いない」と容疑を認めているという。

捜査関係者によると、書類送検容疑は、２０２４年３〜５月に、東京・渋谷区の自宅で４回にわたり当時交際していた女性の髪の毛をつかんで頭を窓にたたきつけたり、顔を殴ったりして、全治１か月以上の重傷を負わせた疑い。女性が今年に入って、署に被害を相談していた。

所属事務所は、事態を受けて謝罪。「現在報道されているようにかつて交際していた女性との間にトラブルがあったようです。現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです」と説明した。

◆村上 虹郎（むらかみ・にじろう）１９９７年３月１７日、東京都生まれ。２９歳。２０１４年のカンヌ映画祭コンペ出品作「２つ目の窓」（河瀬直美監督）に主演でデビュー。主な出演作は、２１年映画「るろうに剣心 最終章 Ｔｈｅ Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ」、同年ＮＨＫ連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」など。０６年に離婚した俳優・村上淳、歌手・ＵＡの長男。