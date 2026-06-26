どうして今になって母を思い出すの――？忌引き明けに出会った1匹の子猫を通して思い出す母との他愛ない思い出…【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
母親とは折り合いが悪かった。そんな母が他界し、四十九日を迎えた日、突然子猫が現れた。まるで母親の生まれ変わりのような気がして、その猫を飼うことに決めたかっく( @cak221)さんの創作漫画「猫と子と母」を紹介するとともに、作者の思いを聞いた。
■"救い"のような祝福の物語
母の忌引き明けに出会ったのは1匹の子猫。主人公自身、転生や霊感といったスピリチュアルな類は信じてはいないが、どこか運命を感じたためそのまま飼うことに…。
「"母と娘"というのは、難しい関係性のご家庭が多いのではないかと私は思っていて、でも『庇護される存在である方の”娘”が、庇護すべきものを持つとどういう感情を持つのだろう？』しかもそれが『母の生まれ変わりだったら…？』『自分が愛されていたことに気付いてしまったら…？』と、思ったのがきっかけでした」と本作のきっかけを教えてくれた作者のかっくさん。
"身近だからこそ残ってしまう心のしこり"という深いテーマを描いた本作について「ただ単に"血が繋がっているから"という理由だけで終わらせたくありませんでいた」とストーリーに込めた思いを語る。
「言葉が通じない方が、気持ちが通じることもある」そんなかっくさんの考えをもとに、まるで"祝福"のような温かな気持ちを残してくれる本作。気になる人はぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：かっく(@cak221)
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