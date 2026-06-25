【Essential Premium】天使姿のキティ・マイメロ・ウサハナがボトルデザインの登場！
花王のヘアケアブランド「Essential（エッセンシャル）」は、今年でブランド誕生50周年を迎える。これを記念した特別企画の第2弾として「Essential Premium（エッセンシャル プレミアム）」シリーズから、サンリオとコラボレーションした「サンリオキャラクターズ」デザインボトルが2026年7月18日より数量限定発売される。
＞＞＞「サンリオキャラクターズ」デザインボトルをチェック！（写真7点）
今年ブランド誕生50周年を迎えるエッセンシャルのコラボレーション特別企画第2弾として、幅広い世代から愛される「サンリオキャラクターズ」とコラボレーションしたオリジナル描き起こしデザインでお届けされる。
「天使の輪」を大事にしてきたエッセンシャルの歴史になぞらえ、ハローキティ、マイメロディ、ウサハナが天使姿になって登場。バルーンデザインのぷくっとした立体感が可愛いキャラクターたちの天使姿は、今回だけのオリジナルの描き起こしです。天使の姿のキャラクターたちが「ドリーミーなときめきの空」を浮遊する ”エンジェルコア” テイストのパッケージにも注目だ。
香りは通常品と同じく、ホワイトピーチ＆ムスクの香り。香りトレンド研究に基づき、Z世代にも人気の高いホワイトピーチをベースにムスクの香りを掛け合わせ、透明感と清潔感のある香りに仕立てている。
また、Essentialシリーズの購入で、「Essential オリジナル天使マスコット」が当たる購入キャンペーンが2026年7月13日（月）より実施される。
対象商品を税込2400円以上購入したレシートを1口として応募可能、抽選で各キャラクターのマスコットが100名にプレゼントされる。マスコットは、希望のキャラクターを選択可能だ。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665529
＞＞＞「サンリオキャラクターズ」デザインボトルをチェック！（写真7点）
今年ブランド誕生50周年を迎えるエッセンシャルのコラボレーション特別企画第2弾として、幅広い世代から愛される「サンリオキャラクターズ」とコラボレーションしたオリジナル描き起こしデザインでお届けされる。
「天使の輪」を大事にしてきたエッセンシャルの歴史になぞらえ、ハローキティ、マイメロディ、ウサハナが天使姿になって登場。バルーンデザインのぷくっとした立体感が可愛いキャラクターたちの天使姿は、今回だけのオリジナルの描き起こしです。天使の姿のキャラクターたちが「ドリーミーなときめきの空」を浮遊する ”エンジェルコア” テイストのパッケージにも注目だ。
また、Essentialシリーズの購入で、「Essential オリジナル天使マスコット」が当たる購入キャンペーンが2026年7月13日（月）より実施される。
対象商品を税込2400円以上購入したレシートを1口として応募可能、抽選で各キャラクターのマスコットが100名にプレゼントされる。マスコットは、希望のキャラクターを選択可能だ。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665529
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