＜Karatsu Drop Festival 2026＞、第三弾発表にKREVA、ロットン、BONNIE PINK、田島貴男、大原櫻子、水カンなど10組
＜Karatsu Drop Festival 2026＞が9月26日および27日、佐賀・唐津市 虹の松原海水浴場 東の浜で開催される。オーストラリア発祥のサーフトリップ追従型音楽フェスとして2022年に宮崎で初開催された＜DROP FESTIVAL＞が2025年、九州サーフィン発祥の地と言われる佐賀県唐津市に会場を移し、そして2026年に再び。同地で第二回目となる＜Karatsu Drop Festival＞の第三弾出演アーティストが発表となった。
◆＜Karatsu Drop Festival 2026＞ 画像
第三弾として発表されたのは全10組だ。初日9月26日にBONNIE PINK、ROTTENGRAFFTY、水曜日のカンパネラ、PEDRO、Rei、Maverick Momの出演が決定。2日目9月27日にKREVA、田島貴男(Original Love)、大原櫻子、モノンクルが出演する。なお、先ごろ平井大の出演も追加発表されているほか、今後も出演アーティストは追加される予定だ。
海と松原に囲まれた絶好のロケーションで、豪華アーティストによるライブや美味しいフードを堪能できるなど、音楽、サーフカルチャー、そして地域文化が融合した唯一無二のフェス＜からつDrop＞のチケットオフィシャル先行受付は7月20日23:59まで。また、唐津市民割引・佐賀県民割引の受付は7月24日まで。
■＜Karatsu Drop Festival 2026＞
9月26日(土) 佐賀・虹の松原海水浴場 東の浜
open11:00 / start12:00 ※予定
9月27日(日) 佐賀・虹の松原海水浴場 東の浜
open10:00 / start11:00 ※予定
〒847-0017 佐賀県唐津市東唐津4丁目
▼9/26(土)出演者 ※50音順
打首獄門同好会 / 黒夢 / 水曜日のカンパネラ / Dragon Ash / Nothing’s Carved In Stone / PEDRO / BONNIE PINK / Maverick Mom / Rei / ROTTENGRAFFTY
▼9/27(日)出演者 ※50音順
大原櫻子 / GADORO / KREVA / 田島貴男(Original Love) / 平井大 / PES / まらしぃ / モノンクル / レトロリロン / …and more！
●両日出演：DJやついいちろう
▼チケット(税込)
・一般：1日券 11,000円 / 2日券 20,000円
・小中高生：1日券 8,500円 / 2日券 16,000円
・先行期間限定販売 小学生：1日券 1,000円
◯唐津市民割
・一般：1日券 10,000円 / 2日券 18,000円
・小中高生：1日券 7,500円 / 2日券 14,000円
◯佐賀県民割
・一般：1日券 10,500円 / 2日券 19,000円
・小中高生：1日券 8,000円 / 2日券 15,000円
【唐津市民割・佐賀県民割チケット指定販売場所】
・オフィシャルサイト
・虹の松原ホテルThe Beach 1Fフロント
・唐津シーサイドホテル西館1Fフロント
・サガテレビ１F受付 [平日9:00〜18:00 / 土日祝10:00〜18:00(催事開催時のみ営業)]
・JONAI NORTH [平日11:00〜19:00 / 土日祝 10:00〜18:00(月曜定休)]
※⼩学⽣チケット(1日券のみ)・唐津市⺠割・佐賀県⺠割チケットは先⾏期間のみ販売[7/24(金)まで]
※未就学児入場無料(未就学児1名につき大人1名の付添が必要)
【オフィシャル先行】
受付期間：7/24(金)23:59まで
受付URL：https://tiget.net/events/486545
【プレイガイド先行】
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/karatsu-thedropfes/
・イープラス：https://eplus.jp/karatsu-thedropfes/
・ローチケ：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=756094
・楽天チケット：https://ticket.rakuten.co.jp/music/fes/rtgy926/
（問）GAKUONユニティ・フェイス 0985-20-7111
主催：からつドロップフェス実行委員会 / サガテレビ
協力：虹の松原ホテルThe beach / 唐津シーサイドホテル
企画・制作・運営：GAKUONユニティ・フェイス / ワイズコネクション / VILLAGE INC. / Drop Festival Japan
関連リンク
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