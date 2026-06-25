■＜Karatsu Drop Festival 2026＞

9月26日(土) 佐賀・虹の松原海水浴場 東の浜

open11:00 / start12:00 ※予定

9月27日(日) 佐賀・虹の松原海水浴場 東の浜

open10:00 / start11:00 ※予定

〒847-0017 佐賀県唐津市東唐津4丁目

▼9/26(土)出演者 ※50音順

打首獄門同好会 / 黒夢 / 水曜日のカンパネラ / Dragon Ash / Nothing’s Carved In Stone / PEDRO / BONNIE PINK / Maverick Mom / Rei / ROTTENGRAFFTY

▼9/27(日)出演者 ※50音順

大原櫻子 / GADORO / KREVA / 田島貴男(Original Love) / 平井大 / PES / まらしぃ / モノンクル / レトロリロン / …and more！

●両日出演：DJやついいちろう

▼チケット(税込)

・一般：1日券 11,000円 / 2日券 20,000円

・小中高生：1日券 8,500円 / 2日券 16,000円

・先行期間限定販売 小学生：1日券 1,000円

◯唐津市民割

・一般：1日券 10,000円 / 2日券 18,000円

・小中高生：1日券 7,500円 / 2日券 14,000円

◯佐賀県民割

・一般：1日券 10,500円 / 2日券 19,000円

・小中高生：1日券 8,000円 / 2日券 15,000円

【唐津市民割・佐賀県民割チケット指定販売場所】

・オフィシャルサイト

・虹の松原ホテルThe Beach 1Fフロント

・唐津シーサイドホテル西館1Fフロント

・サガテレビ１F受付 [平日9:00〜18:00 / 土日祝10:00〜18:00(催事開催時のみ営業)]

・JONAI NORTH [平日11:00〜19:00 / 土日祝 10:00〜18:00(月曜定休)]

※⼩学⽣チケット(1日券のみ)・唐津市⺠割・佐賀県⺠割チケットは先⾏期間のみ販売[7/24(金)まで]

※未就学児入場無料(未就学児1名につき大人1名の付添が必要)

【オフィシャル先行】

受付期間：7/24(金)23:59まで

受付URL：https://tiget.net/events/486545

【プレイガイド先行】

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/karatsu-thedropfes/

・イープラス：https://eplus.jp/karatsu-thedropfes/

・ローチケ：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=756094

・楽天チケット：https://ticket.rakuten.co.jp/music/fes/rtgy926/

（問）GAKUONユニティ・フェイス 0985-20-7111

主催：からつドロップフェス実行委員会 / サガテレビ

協力：虹の松原ホテルThe beach / 唐津シーサイドホテル

企画・制作・運営：GAKUONユニティ・フェイス / ワイズコネクション / VILLAGE INC. / Drop Festival Japan