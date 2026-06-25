丸亀製麺、まさかの「うどんプリン」を作ってしまう　もちもち食感の新スイーツが全国発売

うどんのもちもち食感を活かした、丸亀製麺初の冷たいスイーツが誕生します。

丸亀製麺は7月7日から、新カテゴリー商品「丸亀うどんプリン」を数量限定で全国発売します。

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これまで「丸亀シェイクうどん」や「丸亀うどーなつ」など、ユニークな商品を展開してきた丸亀製麺。今回登場する「丸亀うどんプリン」は、うどんのもちもち食感を活かした新感覚の冷たいスイーツです。

同社が冷たいスイーツを発売するのは今回が初めて。限定店舗でテスト販売された際には、SNSでも話題を集めました。

生地のベースとなるのは、毎日粉から打っているうどん。これを細かく刻み、練乳などを混ぜ合わせることで、なめらかな口当たりに仕上げています。さらに、じっくりと火入れすることで、もちもち、とろとろとした食感を生み出しているとのことです。

プリン生地の上には、ゼリーやフルーツを重ねて冷やし固めており、ぷるぷる、もちもちとした新食感が楽しめる2層構造になっています。

味は全4種類。あざやかな水色のゼリーとゴロッとしたフルーツカクテルが特徴の「ブルーハワイ」、北海道産小豆のつぶあんとさくらんぼをトッピングした「あんみつ風」、練乳のまろやかさとマンゴーの甘みが重なり合う「マンゴー」、ほっとする甘みと香りが楽しめる「あんきなこ」が用意されています。

価格は「ブルーハワイ」と「あんみつ風」が各340円（税込）、「マンゴー」と「あんきなこ」が各290円（税込）。一部店舗を除く全国の丸亀製麺で販売されます。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026062508.html