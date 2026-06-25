「ツインズ３−４ドジャース」（２４日、ミネアポリス）

ドジャースの大谷翔平投手が試合後に、１９日（日本時間２０日）に自身のインスタグラムで誕生を発表した第２子についてコメント。男の子であることを明かした。

「かわいい。ただすぐ遠征に来ないといけなかったので心配の部分が多いですね。（子どもが）１人より２人の方が大変なんじゃないかなと。球場と家を分けて、という感覚的にはそういう感じではあるので。楽しみながらみんなで過ごしたい」と話した。

子どもに自身のプレーを見せて野球に興味を持ってもらいたいかと問われると、「どこまでできるか分からないですしね。子供たちも将来自分たちで決めればいいと思うので、自分自身は自分自身の仕事を頑張りたいと思います」と話した。

大谷は１９日のオリオールズ戦を欠場。その後、自身のインスタグラムに英文で「私たちは再びこの素晴らしい日を家族みんなで迎えられたことに大きな喜びを感じています。無事に生まれてきてくれてありがとう。そしてこの道のりを通して私たちを支えてくださったすべての方々に心から感謝申し上げます 翔平、真美子」と発表。赤ちゃんの足、そして発表文面には愛犬・デコピンも添えられていた。

大谷は２０２４年にドジャース移籍直後、真美子夫人との結婚を発表。翌２５年４月に第１子となる長女が誕生していた。今年に入ってからは１月に全米野球記者協会ニューヨーク支部の夕食会に夫婦そろって出席。その後、出産に備える形となっていた。

大谷はこの日、「１番・投手兼指名打者」で投打同時出場し、第２子誕生後初登板。６回５安打３失点（自責点２）、８奪三振で８勝目を挙げた。打者としては１２試合ぶりの適時打を放つなど５打数２安打１打点だった。