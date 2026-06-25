いくら祖父母とはいえ、孫の髪を勝手に切るなんて非常識。今回は、勝手に髪を切った義母に因果応報があったエピソードをご紹介します。

すぐ伸びるからいいでしょ

「七五三のために髪を伸ばしていた娘。ある日、義実家に娘を預けて迎えに行ったら、ロングヘアだった娘の髪がガタガタに短く切られていたのです……。髪を切ったのは義母。『長くて鬱陶しかったから』と言い訳していたけれど、七五三のことも伝えていたのにあまりにひどくて……。

娘も『可愛くしてくれるって言ったのに！』と大号泣でした。美容院でカットし直してもらったけど、整えるためにさらに短くなってしまって……。娘の希望もあり、七五三は季節外れになってしまうけど、髪が伸びるまで半年ほど延期にすることに……。

義母に怒ったけれど、『髪なんてすぐ伸びるからいいじゃない』とまったく反省していませんでした。大人相手に同じことをしたら大事件なのに、子どもならいいとでも思っているんでしょうね……。

その後、義母は知り合いの娘さんの結婚式に招待されたのですが、式の前日に行った美容院でパーマを失敗されたらしく、チリチリの爆発ヘアになっていました（笑）。

義母は怒り狂っていましたが……因果応報じゃないの？『髪なんてすぐ伸びるからいいじゃないですか〜』と言ったら睨まれました。自分が言ったんでしょ。

七五三は義母抜きでやりました。それ以来、義母とは疎遠になっています。最後に会ったときも、義母の髪の毛はチリチリで傷んだまま。ざまーみろと思いました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年4月）

▽ いくら孫でも、勝手に髪を切るなんてありえませんよね……。「すぐ伸びるから大丈夫」なんて言っても、元通りになるには1年近くかかるかもしれませんし……。実際にひどい髪型にされて、どれだけひどいことをしたか理解したのでしょうか？ お嫁さんに嫌味を言われて睨むなんて、反省していない証拠でしょうね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。