２４日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比８．３９ポイント（０．０４％）高の２３３４４．６７ポイントと６日ぶりに小反発する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は９．５５ポイント（０．１２％）安の７７４９．８１ポイントと６日続落した。売買代金は１７５５億６３１０万香港ドルとなっている（２３日前場は１７６８億７５２０万香港ドル）。

自律反発狙いの買いが先行する流れ。ハンセン指数は前日、２０２５年６月１９日以来、１年ぶりの安値水準を切り下げていたとあって、値ごろ感が着目されている。中東不安の後退や、中国の政策に対する期待感も支えだ。ただ、上値は限定的。中国の内需不振や、米国の利上げ観測などが引き続き重しとなっている。ハンセン指数も安く推移する場面がみられた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、創薬支援の無錫薬明康徳新薬開発（２３５９／ＨＫ）が９．７％高、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が８．４％高、バイオ医薬品開発受託会社の薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が５．１％高と上げが目立った。

セクター別では、半導体が高い。ＳＭＩＣのほか、華虹宏力半導体（１３４７／ＨＫ）が１６．０％、キン捷電子科技（江蘇）（６６７５／ＨＫ）が６．８％、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が５．２％ずつ上昇した。ハンセン科技（テック）指数は１．３％高と他の主要指数をアウトパフォームしている。

医薬セクターも急伸。無錫薬明や薬明生物のほか、艾美疫苗（６６６０／ＨＫ）が７．１％高、四環医薬ＨＤ集団（４６０／ＨＫ）が４．７％高、江蘇恒瑞医薬（１２７６／ＨＫ）が４．２％高で引けた。

半面、非鉄・産金セクターは安い。新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）と佳キン国際資源投資（３８５８／ＨＫ）がそろって５．２％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が４．８％、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が４．１％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が３．６％、中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が２．２％ずつ下落した。金属市況安が逆風。２４日の上海期貨交易所（上海先物取引所）では、主要な非鉄金属の先物が前日に続き安く推移している。ほか、昨夜のＮＹ金先物は３日続落した。

保険・証券セクターもさえない。中国人民保険集団（１３３９／ＨＫ）が４．４％安、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が４．０％安、中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が３．０％安、広発証券（１７７６／ＨＫ）が４．６％安、中信建投証券（６０６６／ＨＫ）が４．３％安、中信証券（６０３０／ＨＫ）が２．９％安で前場取引を終えた。

本土マーケットは続落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．２５％安の４０９６．１４ポイントで前場取引を終了した。金融が下げ主導。公益、自動車、不動産、インフラ関連、消費なども売られた。半面、ハイテクは高い。医薬、素材、空運も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）