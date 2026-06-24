あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（すし）チェーン「スシロー」が、ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」（HoYoverse）とのコラボキャンペーンを6月24日から期間限定で実施します。同ゲームが外食業界とコラボするのは、今回が初めて。

【実物】かっこいい！ ピック、レーザーチケット、ステッカー！ かわいいミニフィギュアも！

同ゲームは、超自然災害により現代文明が壊滅した後の世界「ホロウ」を舞台に、「プロキシ」と呼ばれる特殊な仕事を請け負うプレーヤーと個性豊かな仲間たちが、都市「新エリー都」を中心に探索しながら、敵を倒したり依頼を達成したりして新エリー都の隠された秘密を解き明かすという内容。

コラボのテーマは「スシロー新エリー都店へようこそ！」で、スシローが、新エリー都に出店しているという設定で描き下ろした、登場キャラクターのグッズ付き商品などが登場します。

メニューでは、コラボ限定ピック（全10種）付きの寿司メニュー「大えび」「つぶ貝」「合鴨オニオンガーリックのせ」（いずれも260円〜、以下、税込み）や、コラボ限定レーザーチケット（全5種）付きの「ねぎまぐろ手巻」（400円〜）、コラボ限定ステッカー（全9種）付きのスイーツ「北海道ミルクレープメルバ」「はちみつレモンチーズケーキ」（ともに360円〜）が販売。

さらに、キャラクターがすし皿に座ったデザインのコラボ限定ミニフィギュア（全5種）付きのソフトドリンクセット（1400円〜）も登場します。

なお、コラボ限定ピック、レーザーチケット、ステッカーには、ゲーム内でアイテムを入手できる交換コードが付属。さらに、同レーザーチケットに同梱している別紙から2次元コードにアクセスしてシリアルコードを入力すると、抽選で150人に「コラボ限定すし皿5枚セット」が当たるキャンペーンに参加もできます。

コラボ期間中は、大阪・スシロー 難波アムザ店と東京・スシロー 秋葉原中央通り店で、ゲーム内の世界観を体感できる、「スペシャルコラボ店舗」が展開。また、一部店舗で導入している大型タッチディスプレイ「デジロー」では、コラボ限定コンテンツ「ゼンレスゾーンゼロモード」が楽しめます。

※価格は店舗によって異なります。