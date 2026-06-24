ヨーロッパを襲っている熱波により、フランス各地では気温が40度を超えるなど記録的な暑さとなっています。猛暑が続くなか水の事故も相次ぎ、およそ40人が死亡しています。

AFP通信によりますと、ヨーロッパを襲う熱波により、フランスで22日に、43.3度を記録するなど、各地で気温が40度を超えました。国内の平均気温は29.2度となり、6月の最高記録を更新しています。この記録的な暑さは、25日まで続く可能性があるということです。

フランスではエアコンを設置していない場所も多く政府は国内各地に最高レベルの警戒を呼びかけています。

パリで働く人

「正直、パリでこんな暑さを経験するのは初めて。この国はまだ準備ができていないと感じる。パリはこれほどの猛暑に対する備えができていない」

パリの家電量販店では23日、扇風機を買い求める行列も出来ていました。