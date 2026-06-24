フランスで40℃超の記録的暑さ 水の事故も相次ぎ、およそ40人死亡
ヨーロッパを襲っている熱波により、フランス各地では気温が40度を超えるなど記録的な暑さとなっています。猛暑が続くなか水の事故も相次ぎ、およそ40人が死亡しています。
AFP通信によりますと、ヨーロッパを襲う熱波により、フランスで22日に、43.3度を記録するなど、各地で気温が40度を超えました。国内の平均気温は29.2度となり、6月の最高記録を更新しています。この記録的な暑さは、25日まで続く可能性があるということです。
フランスではエアコンを設置していない場所も多く政府は国内各地に最高レベルの警戒を呼びかけています。
パリで働く人
「正直、パリでこんな暑さを経験するのは初めて。この国はまだ準備ができていないと感じる。パリはこれほどの猛暑に対する備えができていない」
パリの家電量販店では23日、扇風機を買い求める行列も出来ていました。猛暑が続く中、水の事故も相次いでいて、ルコルニュ首相は23日、「先週以降、40人が水の事故で死んだ。大半が若者だ」と危機感を示しました。政府は、「監視員がいる場所で泳いで欲しい」と注意を呼びかけています。