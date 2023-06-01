インスタグラムで報告

サッカーJ1浦和レッズのMF渡邊凌磨が北中米ワールドカップ開催中の22日、自身のインスタグラムを更新。2025年4月に結婚を公表していた妻でモデルの前田希美との結婚式を報告すると、ファンから祝福が殺到した。

タキシードで決めた渡邊の隣で、ウェディングドレス姿の前田が幸せそうな笑みを浮かべている。

浦和の29歳はインスタグラムを更新。「とても幸せな時間でした！ 改めて皆さんに支えられてると感じることができ、結婚式の準備頑張ってよかったと思ってます 引き続きよろしくお願いします」として結婚式の写真を公開すると、ファンから祝福が相次いだ。

「本当にいい式でした 最高すぎる夫婦」

「美男美女」

「おめでとうございます 奥様本当にキレイ」

「末永くお幸せに！！」

「お二人ともとてもお似合いです！！」

渡邊は前橋育英高から早稲田大に進学。同大を中退し、2015年にドイツのインゴルシュタットIIに加入した。2018年に日本に戻り、アルビレックス新潟、モンテディオ山形、FC東京を経て2024年に浦和に移籍した。J1では25ゴールを挙げている。



（THE ANSWER編集部）