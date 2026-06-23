福岡GK永石拓海がレンタル中の徳島から復帰「このクラブへの特別な想いを再確認する事ができました」
アビスパ福岡は23日、GK永石拓海(30)が徳島ヴォルティスへの期限付き移籍から復帰することを発表した。
永石は徳島でJ2・J3百年構想リーグ13試合に出場。福岡復帰に際し、クラブ公式サイト上で「半年という期間ではありましたが福岡を離れた事で、自分が持つこのクラブへの特別な想いを再確認する事ができました。自分の熱量でチームを支え、アビサポの皆さんと多くの感動、勝利を掴み取れるように頑張ります」と述べた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●GK永石拓海
(ながいし・たくみ)
■生年月日
1996年2月16日(30歳)
■出身地
山口県
■身長/体重
191cm/86kg
■経歴
高川学園高-福岡大-C大阪-山口-C大阪-福岡-C大阪-福岡-徳島
■出場歴
J1リーグ:39試合
J3リーグ:16試合
J2・J3百年構想リーグ:13試合
リーグカップ:19試合
天皇杯:7試合
■コメント
▽福岡側
「レンタルから復帰する事になりました。
半年という期間ではありましたが福岡を離れた事で、自分が持つこのクラブへの特別な想いを再確認する事ができました。
自分の熱量でチームを支え、アビサポの皆さんと多くの感動、勝利を掴み取れるように頑張ります。
もう一度、最高の景色を見にいきましょう。」
▽徳島側
「徳島ヴォルティスサポーターの皆さん、半年という短い期間でしたがありがとうございました。
チームメイト、スタッフと本気で取り組み、過ごした時間は自分を大きく成長させてくれました。
とても濃い半年でした。
ありがとうございました。」
永石は徳島でJ2・J3百年構想リーグ13試合に出場。福岡復帰に際し、クラブ公式サイト上で「半年という期間ではありましたが福岡を離れた事で、自分が持つこのクラブへの特別な想いを再確認する事ができました。自分の熱量でチームを支え、アビサポの皆さんと多くの感動、勝利を掴み取れるように頑張ります」と述べた。
●GK永石拓海
(ながいし・たくみ)
■生年月日
1996年2月16日(30歳)
■出身地
山口県
■身長/体重
191cm/86kg
■経歴
高川学園高-福岡大-C大阪-山口-C大阪-福岡-C大阪-福岡-徳島
■出場歴
J1リーグ:39試合
J3リーグ:16試合
J2・J3百年構想リーグ:13試合
リーグカップ:19試合
天皇杯:7試合
■コメント
▽福岡側
「レンタルから復帰する事になりました。
半年という期間ではありましたが福岡を離れた事で、自分が持つこのクラブへの特別な想いを再確認する事ができました。
自分の熱量でチームを支え、アビサポの皆さんと多くの感動、勝利を掴み取れるように頑張ります。
もう一度、最高の景色を見にいきましょう。」
▽徳島側
「徳島ヴォルティスサポーターの皆さん、半年という短い期間でしたがありがとうございました。
チームメイト、スタッフと本気で取り組み、過ごした時間は自分を大きく成長させてくれました。
とても濃い半年でした。
ありがとうございました。」