　ツエーゲン金沢は23日、横浜F・マリノスMF望月耕平の育成型期限付き移籍加入を発表した。望月は25年7月から育成型期限付き移籍したテゲバジャーロ宮崎でプレーしていたが、同日に契約期間満了が発表されている。

　宮崎はクラブを通じ、「自分の魅力を皆さんに沢山届けられるように頑張ります。そして、チームのJ2昇格に向けて全力を尽くします。よろしくお願いします。」とコメントしている。

　以下、クラブ発表プロフィール

●MF望月耕平

(もちづき・こうへい)

■生年月日

2006年6月7日

■出身地

神奈川県

■身長/体重

178cm/73kg

■経歴

湘南ルベントSC-横浜FMジュニアユース追浜-横浜FMユース-横浜FM-宮崎-横浜FM