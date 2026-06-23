横浜FM望月耕平が金沢に育成型期限付き移籍…25年7月から宮崎でプレー
ツエーゲン金沢は23日、横浜F・マリノスMF望月耕平の育成型期限付き移籍加入を発表した。望月は25年7月から育成型期限付き移籍したテゲバジャーロ宮崎でプレーしていたが、同日に契約期間満了が発表されている。
宮崎はクラブを通じ、「自分の魅力を皆さんに沢山届けられるように頑張ります。そして、チームのJ2昇格に向けて全力を尽くします。よろしくお願いします。」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF望月耕平
(もちづき・こうへい)
■生年月日
2006年6月7日
■出身地
神奈川県
■身長/体重
178cm/73kg
■経歴
湘南ルベントSC-横浜FMジュニアユース追浜-横浜FMユース-横浜FM-宮崎-横浜FM
宮崎はクラブを通じ、「自分の魅力を皆さんに沢山届けられるように頑張ります。そして、チームのJ2昇格に向けて全力を尽くします。よろしくお願いします。」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF望月耕平
(もちづき・こうへい)
■生年月日
2006年6月7日
■出身地
神奈川県
■身長/体重
178cm/73kg
■経歴
湘南ルベントSC-横浜FMジュニアユース追浜-横浜FMユース-横浜FM-宮崎-横浜FM