「マッド・マックス：フュリオサ」やチェスを題材にしたNetflixのドラマ「クイーンズ・ギャンビット」などで知られる女優のアニャ・テイラー＝ジョイが、「The Hunt for Gollum」に出演する。「ロード・オブ・ザ・リング」の前日譚となる新作では、シリーズでゴラム役を演じてきた俳優のアンディ・サーキスが自ら監督も務める。



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ザ・ハリウッド・リポーターによれば、「ホビット」シリーズと「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズの間の時期を舞台に、アラゴルンとガンダルフがビルボの指輪についての情報を得ようと、ゴラムを探す旅が描かれるとみられる本作で、アニャはエルフ役を演じる見込みだという。



ガンダルフ役の俳優イアン・マッケラン、フロド役の俳優イライジャ・ウッドが再び出演する予定であるほか、俳優ヴィゴ・モーテンセンに代わりアラゴルン役を演じる俳優ジェイミー・ドーナン、そして女優ケイト・ウィンスレット、俳優レオ・ウッドールらがキャストに名を連ねている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）