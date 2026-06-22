飲み会を欠席するカレに好意をアピールする方法８パターン
学校や会社のメンバーでの飲み会の際、「この機会にもっと仲良くなりたい」と思っていた男性が、急に参加できなくなってしまうケースがあります。そんなとき、気になる男性に何と声を掛ければ、好印象を与えることができるでしょうか。今回はスゴレン男性読者への調査結果をもとに、「飲み会に不参加の連絡をしてきた男性に好意をアピールする一言８パターン」をご紹介します。
【１】「なんで来れないの？？？？」と理由を知りたがる。
「自分は常に仲間の輪に入ってるイメージなんだな、と思えてホッとする」（２０代男性）など、不参加表明を簡単に受け入れられると、疎外感を覚えてしまう男性は多いようです。しっかり理由を尋ねることで、男性への自然な親しみをアピールできそうです。
【２】「今度一緒に飲みに行こうね！」と個人的に誘う。
「飲み会に行けない残念さが一瞬で帳消しになるほど嬉しい」（２０代男性）など、飲み会とは無関係な個人的な誘いは、男性のテンションを急上昇させるようです。普段は自分から誘うのが苦手な女性でも、このタイミングならアプローチしやすいのではないでしょうか。
【３】「じゃあ私も行くのやめる」と男性に行動を合わせる。
「『じゃあ』ってなんだよ。かわいすぎるだろ」（２０代男性）など、「自分も行かない」という一言は、明確すぎる好意のアピールとして男性の気持ちを動かすようです。ただし、周囲に聞こえると飲み会自体の雰囲気を壊しかねないので、気になる男性だけに聞こえるように配慮すべきでしょう。
【４】「なら私も一次会だけで帰ろうかな…」とテンションを下げる。
「それってどういう意味？と真意が知りたくなってドキドキする」（２０代男性）など、テンションが下がったことをほのめかすような態度は、男性の注意を引くようです。あえて一歩引くことで相手の気持ちをかき乱す、魔性の女的なテクニックといえそうです。
【５】「せっかく仲良くなれると思ったのにー」と残念がる。
「特に意識してなかった相手でも、気持ちを知ると気になってくる」（２０代男性）など、「仲良くなりたい」という気持ちをさりげなく伝えることで、男性の意識を引きよせることができそうです。翌日から、親しく話すチャンスが増えるかもしれません。
【６】「遅れてもいいから来てよー」と食い下がる。
「俺ってそんなに必要とされてるの？と思って、遅刻でも行きたくなる」（２０代男性）など、強引にでも参加してほしいとお願いすることで、実際にその気になる男性もいるようです。長丁場になりそうな飲み会なら、言ってみる価値はあるのではないでしょうか。
【７】「〇〇君が来なかったら楽しくないよ！」と寂しさをアピールする。
「もはや俺のこと好きだろ！と思い込んで狂喜するレベル」（２０代男性）など、「あなたが来なかったらつまらない」とハッキリ伝えることで、男性への信愛の気持ちがストレートにアピールできそうです。恋愛を意識させたい相手に使うと効果がありそうです。
【８】「ざ、残念すぎる…」と激しく落ち込む。
「ハッキリ残念がられると、ほのかな好意が伝わってきて嬉しくなる」（２０代男性）など、一緒に飲めなくて残念であるという気持ちを表現することで、男性への好意をさりげなく伝えられそうです。まださほど親しくない相手にも使える一言といえるでしょう。
ほかにも、「飲み会に不参加の連絡をしてきた男性に好意をアピールする一言」があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。（呉琢磨）
【１】「なんで来れないの？？？？」と理由を知りたがる。
「自分は常に仲間の輪に入ってるイメージなんだな、と思えてホッとする」（２０代男性）など、不参加表明を簡単に受け入れられると、疎外感を覚えてしまう男性は多いようです。しっかり理由を尋ねることで、男性への自然な親しみをアピールできそうです。
「飲み会に行けない残念さが一瞬で帳消しになるほど嬉しい」（２０代男性）など、飲み会とは無関係な個人的な誘いは、男性のテンションを急上昇させるようです。普段は自分から誘うのが苦手な女性でも、このタイミングならアプローチしやすいのではないでしょうか。
【３】「じゃあ私も行くのやめる」と男性に行動を合わせる。
「『じゃあ』ってなんだよ。かわいすぎるだろ」（２０代男性）など、「自分も行かない」という一言は、明確すぎる好意のアピールとして男性の気持ちを動かすようです。ただし、周囲に聞こえると飲み会自体の雰囲気を壊しかねないので、気になる男性だけに聞こえるように配慮すべきでしょう。
【４】「なら私も一次会だけで帰ろうかな…」とテンションを下げる。
「それってどういう意味？と真意が知りたくなってドキドキする」（２０代男性）など、テンションが下がったことをほのめかすような態度は、男性の注意を引くようです。あえて一歩引くことで相手の気持ちをかき乱す、魔性の女的なテクニックといえそうです。
【５】「せっかく仲良くなれると思ったのにー」と残念がる。
「特に意識してなかった相手でも、気持ちを知ると気になってくる」（２０代男性）など、「仲良くなりたい」という気持ちをさりげなく伝えることで、男性の意識を引きよせることができそうです。翌日から、親しく話すチャンスが増えるかもしれません。
【６】「遅れてもいいから来てよー」と食い下がる。
「俺ってそんなに必要とされてるの？と思って、遅刻でも行きたくなる」（２０代男性）など、強引にでも参加してほしいとお願いすることで、実際にその気になる男性もいるようです。長丁場になりそうな飲み会なら、言ってみる価値はあるのではないでしょうか。
【７】「〇〇君が来なかったら楽しくないよ！」と寂しさをアピールする。
「もはや俺のこと好きだろ！と思い込んで狂喜するレベル」（２０代男性）など、「あなたが来なかったらつまらない」とハッキリ伝えることで、男性への信愛の気持ちがストレートにアピールできそうです。恋愛を意識させたい相手に使うと効果がありそうです。
【８】「ざ、残念すぎる…」と激しく落ち込む。
「ハッキリ残念がられると、ほのかな好意が伝わってきて嬉しくなる」（２０代男性）など、一緒に飲めなくて残念であるという気持ちを表現することで、男性への好意をさりげなく伝えられそうです。まださほど親しくない相手にも使える一言といえるでしょう。
ほかにも、「飲み会に不参加の連絡をしてきた男性に好意をアピールする一言」があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。（呉琢磨）