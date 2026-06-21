「日本がアジアの面目を保った」中国メディアが森保Jに感嘆！予選10戦０失点→W杯２戦９失点のチュニジアは酷評「監督交代は全くの無意味」
アジア勢の連敗を止めたのは、やはり日本だ。
森保ジャパンは現地６月20日、北中米W杯のF組２節で、チュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦。記念すべきW杯通算1000試合目でもあった一戦を４―０で制し、今大会初勝利を挙げた。
開始４分で鎌田大地が先制点をマークし、試合の流れを掴むと31分に上田綺世が追加点を奪取。そして後半に入って69分に伊東純也、83分に上田が得点し、４日前に電撃的な監督交代をしたチュニジアを一蹴した。
開幕から２勝４分と無敗をキープするも、その後は６連敗していたアジア勢にとっては７試合ぶりの勝利となった。
この結果を受け、中国メディア『捜狐』は「W杯通算1000試合目、日本がアジア勢の連敗を食い止める。チュニジアは屈辱的な敗退、監督交代も実らず」と題した記事を掲載。「日本がアジアの面目を保った。６連敗を喫していたなか、彼らの大勝は間違いなくアジア勢の士気を高めた」と森保ジャパンを称えた。
一方で、惨敗したチュニジアはバッサリ。「アフリカ予選10試合で９勝１分、22得点０失点という圧倒的な成績を残したが、W杯２試合でなんと９失点だ。監督交代は全く意味をなさなかった」と酷評した。
同じく中国メディアの『網易』は、チュニジア戦を前に「連敗打破に最も期待できるのは日本だ」と訴えていた。森保ジャパンはその期待に見事に応え、強烈なインパクトを放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
森保ジャパンは現地６月20日、北中米W杯のF組２節で、チュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦。記念すべきW杯通算1000試合目でもあった一戦を４―０で制し、今大会初勝利を挙げた。
開始４分で鎌田大地が先制点をマークし、試合の流れを掴むと31分に上田綺世が追加点を奪取。そして後半に入って69分に伊東純也、83分に上田が得点し、４日前に電撃的な監督交代をしたチュニジアを一蹴した。
この結果を受け、中国メディア『捜狐』は「W杯通算1000試合目、日本がアジア勢の連敗を食い止める。チュニジアは屈辱的な敗退、監督交代も実らず」と題した記事を掲載。「日本がアジアの面目を保った。６連敗を喫していたなか、彼らの大勝は間違いなくアジア勢の士気を高めた」と森保ジャパンを称えた。
一方で、惨敗したチュニジアはバッサリ。「アフリカ予選10試合で９勝１分、22得点０失点という圧倒的な成績を残したが、W杯２試合でなんと９失点だ。監督交代は全く意味をなさなかった」と酷評した。
同じく中国メディアの『網易』は、チュニジア戦を前に「連敗打破に最も期待できるのは日本だ」と訴えていた。森保ジャパンはその期待に見事に応え、強烈なインパクトを放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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