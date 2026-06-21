◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 4―0 チュニジア（2026年6月20日 メキシコ・モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0で破った。

午後3時頃、試合が終わると、東京・渋谷では日本サポーターがスクランブル交差点に集結。信号が青に変わるたび道路中心に集まり、拳を突き上げ「オー！日本！」とチャントを大合唱した。交差点付近は歩くのも困難なほど人でごった返した。

信号が赤に変わるとサポーターらは歩道に下がり、再び青信号になると中央に集まり歓喜の輪。警察官が車両の上から「まもなく信号が赤に変わります」「物を投げないでください」「駆け出さないでください」と警告を続ける中、歓喜の輪は40分以上続いた。

交差点付近のスポーツバーで観戦していた石川翔也さん（22）は、この日のために自宅のある山梨県から渋谷を訪れた。「伊東純也選手は（ヴァンフォーレ）甲府出身。ずっと応援していました！」と興奮気味。「このままの勢いでスウェーデンにも勝ってほしい」と力強く話した。石川さんは歓喜に沸く交差点を眺めながら「この盛り上がりが山梨にもほしい。早く混ざりたいっす」と言い残し、チャントを歌いながら群衆の中に消えていった。