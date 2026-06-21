9回無死の第4打席、バックスクリーン右への“ムーンショット”

【MLB】オリオールズ 3ー2 ドジャース（日本時間21日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が20日（日本時間21日）、本拠地で行われたオリオールズ戦で、第2子誕生後初アーチとなる16号ソロを放った。しかし反撃及ばず、連勝は4でストップ。試合終了後はわずか12分で“超速帰宅”した。

大谷は前日19日（同20日）のカード初戦を育児休暇のため欠場。その後、自身のインスタグラムで第2子が誕生したことを報告していた。そしてこの日「1番・指名打者」でスタメン復帰。3打席目までは無安打だったが、第4打席に意地を見せた。

3点を追う9回無死、右腕キトレッジの2球目の甘く入ったシンカーをバックスクリーン右へ叩き込んだ。打球速度114.6マイル（約184.4キロ）、飛距離413フィート（約125.9メートル）、角度40度の“ムーンショット”だった。

この回敵失もあり1点差に迫るも、最後はタッカーが空振り三振に倒れて1点及ばず。先発した山本由伸投手は6回6安打3失点で5敗目を喫した。（Full-Count編集部）