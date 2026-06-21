英人気シンガー・ソングライターのデュア・リパ（３０）がウェディングドレス姿を披露した。

日本時間２１日までにインスタグラムを更新。「Ｍｒ ＆ Ｍｒｓ」と記し、夫で英俳優のカラム・ターナー（３６）との結婚披露宴の様子をアップした。デュア・リパのウェディングドレスはホルターネックで背中が大きく開いたマーメードスタイル。フェザーやストーンジュエリーがちりばめられ、とてもゴージャスだ。

２人は５月３１日（日本時間６月１日）にロンドンのオールド・メリルボーン・タウンホールで親しい関係者のみを招きシビルウェディングを行っている。

この投稿には英音楽会の巨匠エルトン・ジョンが「おめでとうございます。お二人の愛を祝う場に立ち会えたことを光栄に思います」と出席していることも告げ祝福。その他米人気歌手のケイティ・ペリー、モデルのハイディ・クルムらそうそうたるセレブリティーが反応。フォロワーからも多くの祝福が寄せられている。

１９９５年８月２２日、ロンドン生まれのデュア・リパは２０１５年にデビュー。１７年リリースのファーストアルバム「Ｄｕａ Ｌｉｐａ」の収録曲「Ｎｅｗ Ｒｕｌｅｓ」が世界的大ヒットとなってブレイク。２１年にはアルバム『Ｆｕｔｕｒｅ Ｎｏｓｔａｌｇｉａ』が第６３回グラミー賞で最優秀ポップ・ボーカル・アルバム賞を受賞した。また日本のジブリ作品ファンで自身のインスタグラムにはたびたびジブリ画像を投稿している。

ターナーは１９９０年２月１５日、ロンドン生まれ。ファッションモデルを経て２０１１年に俳優デビューした。１８年公開の映画「ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生」、２２年の「ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密」でエディ・レッドメイン演じる主人公の兄役を演じた。