お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が１９日深夜に放送されたニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」に出演。静岡県のＪＲ浜松駅で起きた人身事故により、東海道新幹線が一時運転見合わせした影響で、新幹線に約６時間滞在したことを明かした。

粗品は１７時半頃に新大阪駅から東京行きに乗るも「京都駅周辺で急に止まってそこからずっと…。結局、２３時半に着いた」と告白。

相方・せいやは、２０時半頃に大阪でテレビ番組の収録を終えたと明かし「珍しく、ひかりで来た。きついね。一番（影響を）食らったね」と話した。

粗品は「隣に人もいたし、芸能人じゃなければ、車内で声を荒らげていた。腹立ったなぁ。インターネットつながらなくて、ほんまに地獄だった」と冗談を交えながら「６時間もいたら酔う。体調もぐ〜んとなった」と苦労を明かした。

せいやは「移動がめっちゃ長かった。なんとか間に合ったけど」と振り返り「しゃーないですよ。東京、大阪の移動、金曜日はお互いに激しい。こういうこと、これからもあるで」と話した。

この日は、午後５時半過ぎに運転見合わせとなり、午後８時４８分に全線で運転を再開していた。