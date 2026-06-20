週間ランキング【値上がり率】 (6月19日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※6月19日終値の6月12日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,313銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6327> 北川精機 東証Ｓ 70.4 5190 調整局面終了し業績増額修正期待で切り返し
２. <6634> ＪＮグループ 東証Ｓ 59.6 91 人工知能関連
３. <3441> 山王 東証Ｓ 56.2 3700 第３四半期営業益２．１倍で通期計画を超過
４. <6966> 三井ハイテク 東証Ｐ 48.5 1200 ２７年１月期は一転営業増益の見通し
５. <9237> 笑美面 東証Ｇ 46.7 751 26年10月期第2四半期の業績を発表
６. <5985> サンコール 東証Ｓ 45.8 2014 光通信用コネクターの成長期待の資金流入が加速
７. <6522> アスタリスク 東証Ｇ 42.1 1009
８. <7084> スマイルＨＤ 東証Ｇ 42.1 2755 未定としていた２７年３月期業績予想は営業利益２．７倍で１０円増配へ
９. <2437> シンワワイズ 東証Ｓ 41.6 568
10. <7717> Ｖテク 東証Ｐ 37.7 8430 半導体製造装置関連
11. <6981> 村田製 東証Ｐ 37.3 11750 リスクオン地合いでＭＬＣＣ需要期待の資金が加勢
12. <5367> ニッカトー 東証Ｓ 37.3 1609 半導体製造装置関連
13. <4265> ＩＧＳ 東証Ｇ 37.2 317 人工知能関連
14. <7256> 河西工 東証Ｓ 37.2 487 イクヨの持ち株比率目標引き上げで需給思惑
15. <6997> 日ケミコン 東証Ｐ 35.8 5670 全固体電池関連
16. <285A> キオクシア 東証Ｐ 33.7 108600 半導体関連株への資金流入続き１０万円の大台突破
17. <5016> ＪＸ金属 東証Ｐ 33.5 4747 データセンター向け需要拡大でインジウムリン基板の生産能力増強へ
18. <6862> ミナトＨＤ 東証Ｓ 32.3 2540 半導体関連
19. <554A> バトンズ 東証Ｇ 31.5 1538
20. <5998> アドバネクス 東証Ｓ 31.4 3245
21. <3449> テクノフレ 東証Ｓ 31.2 9040 半導体製造装置関連
22. <6627> テラプローブ 東証Ｓ 30.9 12740 半導体関連
23. <4691> ワシントンＨ 東証Ｓ 30.8 2534 アパＨＤらの買い増しを思惑視
24. <3803> イメージ情報 東証Ｇ 30.0 554
25. <6844> 新電元 東証Ｐ 30.0 3945 ＤＣ向けパワー半導体と低ＰＢＲに着目した資金流入が続く
26. <4531> 有機薬 東証Ｓ 29.8 423 ＡＩ半導体製造工程で必須のアミノ酸関連として頭角現す
27. <3480> ＪＳＢ 東証Ｐ 29.6 8980 米ファンドによるＴＯＢ価格にサヤ寄せ
28. <6787> メイコー 東証Ｐ 29.3 39900 電気自動車関連
29. <4062> イビデン 東証Ｐ 28.6 24560 積極的なIR活動に対する特集記事なども材料視
30. <3926> オープンドア 東証Ｓ 27.9 307
31. <7048> ベルトラ 東証Ｇ 27.7 152
32. <6668> ＡＤプラズマ 東証Ｓ 27.7 3765 半導体製造装置関連
33. <7726> 黒田精 東証Ｓ 27.3 1575 半導体製造装置関連
34. <3891> 高度紙 東証Ｓ 27.1 10750 電気自動車関連
35. <3237> イントランス 東証Ｇ 27.0 94
36. <6834> 精工技研 東証Ｓ 27.0 30750 データセンター関連
37. <5801> 古河電 東証Ｐ 26.8 53360
38. <6264> マルマエ 東証Ｐ 26.0 2917 受注好調で２６年８月期業績・配当予想を上方修正
39. <2033> コスピブル 東証EN 25.5 150600
40. <7721> 東京計器 東証Ｐ 25.3 6330 半導体製造装置関連
41. <6266> タツモ 東証Ｐ 25.3 4635 半導体製造装置関連
42. <6920> レーザーテク 東証Ｐ 25.2 55100 ASML幹部インタビュー報道を材料視
43. <215A> タイミー 東証Ｇ 24.6 1504 ２７年４月期は営業益実質２１～３４％増を計画
44. <6777> ｓａｎｔｅｃ 東証Ｓ 24.5 28910 半導体製造装置関連
45. <4973> 日本高純度 東証Ｐ 24.5 6150
46. <6998> タングス 東証Ｓ 24.0 2353
47. <6217> 津田駒 東証Ｓ 23.7 1113
48. <5817> ＪＭＡＣＳ 東証Ｓ 23.6 1049 フジクラの業績予想引き上げでＡＩマネー回帰
49. <4960> ケミプロ 東証Ｓ 23.3 609
50. <7713> シグマ光機 東証Ｓ 23.2 2507 半導体製造装置関連
株探ニュース
※6月19日終値の6月12日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,313銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6327> 北川精機 東証Ｓ 70.4 5190 調整局面終了し業績増額修正期待で切り返し
２. <6634> ＪＮグループ 東証Ｓ 59.6 91 人工知能関連
３. <3441> 山王 東証Ｓ 56.2 3700 第３四半期営業益２．１倍で通期計画を超過
４. <6966> 三井ハイテク 東証Ｐ 48.5 1200 ２７年１月期は一転営業増益の見通し
５. <9237> 笑美面 東証Ｇ 46.7 751 26年10月期第2四半期の業績を発表
６. <5985> サンコール 東証Ｓ 45.8 2014 光通信用コネクターの成長期待の資金流入が加速
７. <6522> アスタリスク 東証Ｇ 42.1 1009
８. <7084> スマイルＨＤ 東証Ｇ 42.1 2755 未定としていた２７年３月期業績予想は営業利益２．７倍で１０円増配へ
９. <2437> シンワワイズ 東証Ｓ 41.6 568
10. <7717> Ｖテク 東証Ｐ 37.7 8430 半導体製造装置関連
11. <6981> 村田製 東証Ｐ 37.3 11750 リスクオン地合いでＭＬＣＣ需要期待の資金が加勢
12. <5367> ニッカトー 東証Ｓ 37.3 1609 半導体製造装置関連
13. <4265> ＩＧＳ 東証Ｇ 37.2 317 人工知能関連
14. <7256> 河西工 東証Ｓ 37.2 487 イクヨの持ち株比率目標引き上げで需給思惑
15. <6997> 日ケミコン 東証Ｐ 35.8 5670 全固体電池関連
16. <285A> キオクシア 東証Ｐ 33.7 108600 半導体関連株への資金流入続き１０万円の大台突破
17. <5016> ＪＸ金属 東証Ｐ 33.5 4747 データセンター向け需要拡大でインジウムリン基板の生産能力増強へ
18. <6862> ミナトＨＤ 東証Ｓ 32.3 2540 半導体関連
19. <554A> バトンズ 東証Ｇ 31.5 1538
20. <5998> アドバネクス 東証Ｓ 31.4 3245
21. <3449> テクノフレ 東証Ｓ 31.2 9040 半導体製造装置関連
22. <6627> テラプローブ 東証Ｓ 30.9 12740 半導体関連
23. <4691> ワシントンＨ 東証Ｓ 30.8 2534 アパＨＤらの買い増しを思惑視
24. <3803> イメージ情報 東証Ｇ 30.0 554
25. <6844> 新電元 東証Ｐ 30.0 3945 ＤＣ向けパワー半導体と低ＰＢＲに着目した資金流入が続く
26. <4531> 有機薬 東証Ｓ 29.8 423 ＡＩ半導体製造工程で必須のアミノ酸関連として頭角現す
27. <3480> ＪＳＢ 東証Ｐ 29.6 8980 米ファンドによるＴＯＢ価格にサヤ寄せ
28. <6787> メイコー 東証Ｐ 29.3 39900 電気自動車関連
29. <4062> イビデン 東証Ｐ 28.6 24560 積極的なIR活動に対する特集記事なども材料視
30. <3926> オープンドア 東証Ｓ 27.9 307
31. <7048> ベルトラ 東証Ｇ 27.7 152
32. <6668> ＡＤプラズマ 東証Ｓ 27.7 3765 半導体製造装置関連
33. <7726> 黒田精 東証Ｓ 27.3 1575 半導体製造装置関連
34. <3891> 高度紙 東証Ｓ 27.1 10750 電気自動車関連
35. <3237> イントランス 東証Ｇ 27.0 94
36. <6834> 精工技研 東証Ｓ 27.0 30750 データセンター関連
37. <5801> 古河電 東証Ｐ 26.8 53360
38. <6264> マルマエ 東証Ｐ 26.0 2917 受注好調で２６年８月期業績・配当予想を上方修正
39. <2033> コスピブル 東証EN 25.5 150600
40. <7721> 東京計器 東証Ｐ 25.3 6330 半導体製造装置関連
41. <6266> タツモ 東証Ｐ 25.3 4635 半導体製造装置関連
42. <6920> レーザーテク 東証Ｐ 25.2 55100 ASML幹部インタビュー報道を材料視
43. <215A> タイミー 東証Ｇ 24.6 1504 ２７年４月期は営業益実質２１～３４％増を計画
44. <6777> ｓａｎｔｅｃ 東証Ｓ 24.5 28910 半導体製造装置関連
45. <4973> 日本高純度 東証Ｐ 24.5 6150
46. <6998> タングス 東証Ｓ 24.0 2353
47. <6217> 津田駒 東証Ｓ 23.7 1113
48. <5817> ＪＭＡＣＳ 東証Ｓ 23.6 1049 フジクラの業績予想引き上げでＡＩマネー回帰
49. <4960> ケミプロ 東証Ｓ 23.3 609
50. <7713> シグマ光機 東証Ｓ 23.2 2507 半導体製造装置関連
株探ニュース