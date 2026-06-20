　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※6月19日終値の6月12日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,313銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6327> 北川精機　　　東証Ｓ 　　70.4　　5190　 調整局面終了し業績増額修正期待で切り返し
２. <6634> ＪＮグループ　東証Ｓ 　　59.6　　　91　 人工知能関連
３. <3441> 山王　　　　　東証Ｓ 　　56.2　　3700　 第３四半期営業益２．１倍で通期計画を超過
４. <6966> 三井ハイテク　東証Ｐ 　　48.5　　1200　 ２７年１月期は一転営業増益の見通し
５. <9237> 笑美面　　　　東証Ｇ 　　46.7 　　751　 26年10月期第2四半期の業績を発表
６. <5985> サンコール　　東証Ｓ 　　45.8　　2014　 光通信用コネクターの成長期待の資金流入が加速
７. <6522> アスタリスク　東証Ｇ 　　42.1　　1009　
８. <7084> スマイルＨＤ　東証Ｇ 　　42.1　　2755　 未定としていた２７年３月期業績予想は営業利益２．７倍で１０円増配へ
９. <2437> シンワワイズ　東証Ｓ 　　41.6 　　568　
10. <7717> Ｖテク　　　　東証Ｐ 　　37.7　　8430　 半導体製造装置関連
11. <6981> 村田製　　　　東証Ｐ 　　37.3 　11750　 リスクオン地合いでＭＬＣＣ需要期待の資金が加勢
12. <5367> ニッカトー　　東証Ｓ 　　37.3　　1609　 半導体製造装置関連
13. <4265> ＩＧＳ　　　　東証Ｇ 　　37.2 　　317　 人工知能関連
14. <7256> 河西工　　　　東証Ｓ 　　37.2 　　487　 イクヨの持ち株比率目標引き上げで需給思惑
15. <6997> 日ケミコン　　東証Ｐ 　　35.8　　5670　 全固体電池関連
16. <285A> キオクシア　　東証Ｐ 　　33.7　108600　 半導体関連株への資金流入続き１０万円の大台突破
17. <5016> ＪＸ金属　　　東証Ｐ 　　33.5　　4747　 データセンター向け需要拡大でインジウムリン基板の生産能力増強へ
18. <6862> ミナトＨＤ　　東証Ｓ 　　32.3　　2540　 半導体関連
19. <554A> バトンズ　　　東証Ｇ 　　31.5　　1538　
20. <5998> アドバネクス　東証Ｓ 　　31.4　　3245　
21. <3449> テクノフレ　　東証Ｓ 　　31.2　　9040　 半導体製造装置関連
22. <6627> テラプローブ　東証Ｓ 　　30.9 　12740　 半導体関連
23. <4691> ワシントンＨ　東証Ｓ 　　30.8　　2534　 アパＨＤらの買い増しを思惑視
24. <3803> イメージ情報　東証Ｇ 　　30.0 　　554　
25. <6844> 新電元　　　　東証Ｐ 　　30.0　　3945　 ＤＣ向けパワー半導体と低ＰＢＲに着目した資金流入が続く
26. <4531> 有機薬　　　　東証Ｓ 　　29.8 　　423　 ＡＩ半導体製造工程で必須のアミノ酸関連として頭角現す
27. <3480> ＪＳＢ　　　　東証Ｐ 　　29.6　　8980　 米ファンドによるＴＯＢ価格にサヤ寄せ
28. <6787> メイコー　　　東証Ｐ 　　29.3 　39900　 電気自動車関連
29. <4062> イビデン　　　東証Ｐ 　　28.6 　24560　 積極的なIR活動に対する特集記事なども材料視
30. <3926> オープンドア　東証Ｓ 　　27.9 　　307　
31. <7048> ベルトラ　　　東証Ｇ 　　27.7 　　152　
32. <6668> ＡＤプラズマ　東証Ｓ 　　27.7　　3765　 半導体製造装置関連
33. <7726> 黒田精　　　　東証Ｓ 　　27.3　　1575　 半導体製造装置関連
34. <3891> 高度紙　　　　東証Ｓ 　　27.1 　10750　 電気自動車関連
35. <3237> イントランス　東証Ｇ 　　27.0　　　94　
36. <6834> 精工技研　　　東証Ｓ 　　27.0 　30750　 データセンター関連
37. <5801> 古河電　　　　東証Ｐ 　　26.8 　53360　
38. <6264> マルマエ　　　東証Ｐ 　　26.0　　2917　 受注好調で２６年８月期業績・配当予想を上方修正
39. <2033> コスピブル　　東証EN 　　25.5　150600　
40. <7721> 東京計器　　　東証Ｐ 　　25.3　　6330　 半導体製造装置関連
41. <6266> タツモ　　　　東証Ｐ 　　25.3　　4635　 半導体製造装置関連
42. <6920> レーザーテク　東証Ｐ 　　25.2 　55100　 ASML幹部インタビュー報道を材料視
43. <215A> タイミー　　　東証Ｇ 　　24.6　　1504　 ２７年４月期は営業益実質２１～３４％増を計画
44. <6777> ｓａｎｔｅｃ　東証Ｓ 　　24.5 　28910　 半導体製造装置関連
45. <4973> 日本高純度　　東証Ｐ 　　24.5　　6150　
46. <6998> タングス　　　東証Ｓ 　　24.0　　2353　
47. <6217> 津田駒　　　　東証Ｓ 　　23.7　　1113　
48. <5817> ＪＭＡＣＳ　　東証Ｓ 　　23.6　　1049　 フジクラの業績予想引き上げでＡＩマネー回帰
49. <4960> ケミプロ　　　東証Ｓ 　　23.3 　　609　
50. <7713> シグマ光機　　東証Ｓ 　　23.2　　2507　 半導体製造装置関連

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