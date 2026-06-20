この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

イヤホン・ヘッドホン専門店 eイヤホンの「2代目イヤホン王子」ことゆーでぃが「これを見ればイヤホン選びがより楽しくなる！イヤホンのドライバーを全種類ざっくり解説！」と題した動画を公開した。動画では、イヤホンの音質を決定づける心臓部「ドライバー」の全7種類について、それぞれの特徴や長所を詳しく解説している。



ゆーでぃはまず、現在の市場にあるドライバーは「ざっくり7種類」あると説明する。代表的な「ダイナミックドライバー（DD）」はスピーカーにも使われる基礎的な技術であり、深みのある迫力の低音が特徴だ。「個人的には最も奥の深いドライバー」とゆーでぃは評価する。



続いて紹介された「バランスドアーマチュアドライバー（BA）」は、元々補聴器に使われていた技術を転用したものであり、小型で高音域の繊細な表現に長けている。また、DDに似た構造を持ちながらも「音が面で鳴っているような感覚」が得られるという「平面駆動型ドライバー（PD）」は、解像度の高さと滑らかなサウンドが魅力だ。



さらに、圧倒的な透明感と高域の伸びを持つ「静電型ドライバー（EST）」や、防犯ブザーなどに使われるセラミック技術をイヤホン向けに昇華させた「ピエゾドライバー（PZT）」など、高音域の拡張を狙った特殊なドライバーも紹介された。



動画の終盤では、唯一半導体で製造された最新の「MEMSドライバー」に言及。超小型で完全防水という利点を持つ一方、駆動には高い電圧が必要であり「次世代のデファクトスタンダードになる可能性を秘めている」と語った。最後に、骨を伝って音を届ける「骨伝導ドライバー」を紹介し、ライブ会場で床から伝わるような「肌で感じる重低音」を味わえると解説した。



価格や構成によって多様なサウンドを生み出すイヤホンのドライバー。単なるスペックにとどまらず、それぞれの技術的な背景や音の特性を知ることで、自分好みのイヤホンを探す楽しみがさらに広がっていくはずだ。