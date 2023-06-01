ヨルシカ・suisが、7月よりTOKYO MXほかで放送がスタートするTVアニメ『猫と竜』オープニングテーマに新曲「猫日」（読み：ねこじつ）が起用されたことを発表した。

『猫と竜』は猫に育てられた竜、猫、そして人間たちの不思議な絆を描くファンタジー。小説とコミカライズ版が展開されており、累計発行部数は140万部を突破している。

今作のために書き下ろされた「猫日」は、suis本人が作詞を担当、そしてキタニタツヤが作曲・編曲を手掛け、軽快で親しみやすいチャーミングなメロディが印象的な楽曲に仕上がっているという。

本日、公開されたPVではオープニングテーマ「猫日」の一部がいち早く聴けるので、ぜひチェックしていただきたい。

https://youtu.be/xi4rGcyeYr8

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◾️suis from ヨルシカ コメント

Q1.作品の印象を教えてください

猫も人間も愛おしい作品で、本当に癒されます。ケットシーと共生するなんて夢に見るくらい羨ましいです。夢に見られるかはさておき、『猫と竜』を読んでそのままソファで昼寝をすると“極上”だということはぜひお伝えしたいです。

Q2.主題歌をご担当されることへの意気込みをお願いします！

『猫と竜』という温かい作品と、「猫」という大切な家族への想いを綴れたことをとても幸せに思います。また、親愛なるキタニタツヤ氏に書いてもらえた曲と共にアニメ作品としての『猫と竜』を彩れることが嬉しいです。一ファンとしてもただただアニメが楽しみです。毎週癒されようという意気込みがもりもりあります。

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◾️TVアニメ『猫と竜』

2026年7月より、TOKYO MX、ＢＳ日テレ、読売テレビ、AT-X、長崎文化放送にて放送開始 ©アマラ・宝島社／「猫と竜」製作委員会 TOKYO MX：7月4日より、毎週土曜日21:00〜

ＢＳ日テレ：7月6日より、毎週月曜日23:30〜

読売テレビ：7月7日より、毎週火曜日25:29〜

AT-X：7月9日より、毎週木曜日23:30〜(リピート：毎週月曜日10:30〜 / 毎週水曜日16:30〜)

長崎文化放送：7月8日より、毎週水曜日25:20〜 dアニメストア、ABEMAにて、6月27日(土)21:30〜地上波1週間先行・最速配信！

ほか各配信サービスにて、7月4日(土)21:00〜順次配信開始

※日時は予告なく変更となる場合がございます

※配信の詳細は各配信サービスにてご確認ください 原作：アマラ

キャラクター原案：大熊まい

漫画：佐々木泉

(宝島社刊)

監督：オ ジング

アニメーション制作：OLM

©アマラ・宝島社／「猫と竜」製作委員会 ◇WEB / SNS

公式サイト：https://nekoryuu-pr.com/

公式X：https://x.com/NekoRyuu_PR （推奨ハッシュタグ：#猫と竜 #nekoryuu）

◾️＜ヨルシカ LIVE TOUR 2026「一人称」＞ ▼追加公演

2026年7月29日（水）神奈川・横浜アリーナ

2026年7月30日（木）神奈川・横浜アリーナ 2026年3月21日（土）宮城|ゼビオアリーナ仙台

2026年3月22日（日）宮城|ゼビオアリーナ仙台

2026年4月18日（土）大阪|大阪城ホール

2026年4月19日（日）大阪|大阪城ホール

2026年5月30日（土）愛知|名古屋 日本ガイシホール

2026年5月31日（日）愛知|名古屋 日本ガイシホール

2026年8月4日（火）福岡|マリンメッセ福岡A館

2026年8月5日（水）福岡|マリンメッセ福岡A館

2026年9月15日（火）千葉|LaLa arena TOKYO-BAY

2026年9月16日（水）千葉|LaLa arena TOKYO-BAY 特設サイト：https://yorushika.com/feature/livetour2026_ichininsho