この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YamatoStyleが「東京ディズニーシー 2026.6.13の様子 Vol.3 | Today’s Tokyo DisneySea on June 13, 2026 : Part 3」と題した動画を公開した。2026年6月13日の東京ディズニーシーの混雑状況や、パーク内に隠された小ネタ、各アトラクションの待ち時間などを詳細にレポートしている。



動画内では、最高気温26℃という気候の中、パーク内を散策。メディテレーニアンハーバーからポートディスカバリーへ向かう道中では、足元の石畳がアスファルトに変わる境界や、街灯のデザインの違いに着目した。実は「ハイタイド・トリート」周辺の短い区間だけが「アメリカンウォーターフロント」の扱いになっているという、マニアックな小ネタを披露している。



また、各エリアのジュビリーシールの配布状況も確認。「ニモ＆フレンズ・シーライダー」のファストパス発券機前では、珍しい6人体制で対応が行われており、列の進みが非常に早いことを伝えた。一方で、「ロストリバーデルタ」内の通路が左側通行になっている点について、「アメリカでは自然と右側通行になります」と語り、日本ならではの不思議な光景として紹介した。



動画後半では「ファンタジースプリングス」エリアへ移動。「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」や「ラプンツェルのランタンフェスティバル」など、100分待ちのアトラクションが多数ある状況を報告した。さらに、夏の暑さ対策として、ピーターパンのアトラクション出口付近に常温ではなく冷水が出る給水スポットがあることを挙げ、「氷を入れたボトルに入れるのが最高です」とおすすめしている。



アトラクションの混雑状況に加え、細かなエリア設定や便利な給水スポットなど、知っているとよりパークを快適に楽しめる有益な情報が詰まった動画となった。「いつか1日で全部の橋を巡って紹介してみたい」とも語っており、今後のマニアックな視点からのパークレポートにも期待が高まる。