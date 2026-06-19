気づけば、彼のことばかり。恋愛で自分を見失いやすい女性に共通する３つのこと
友人より、彼を優先する日々。好きだった趣味も、いつの間にか後回し。そんな変化に、心当たりはありませんか。その行動、実は多くの女性に共通しています。
彼の都合が、いつの間にか"自分の基準"に
週末の予定を立てるとき、まず頭に浮かぶのは「彼は空いているかな」という考えになっていませんか？恋人を大切にすることは、もちろん素敵なことですが、それが当たり前になってくると、自分自身の予定や気持ちはいつも二番手に。気づいたときには、生活の中心がすっかり彼になっていた、ということも少なくありません。
趣味も、友人も、気づけば後回しになっている
恋愛が始まってから、趣味に費やす時間や、友人と過ごす機会が減っていませんか？恋愛以外に「自分の居場所」が少なくなればなるほど、心は彼だけに頼るように。そうなると、少しの連絡のすれ違いや温度差でも、不安が大きく膨らみやすくなります。
彼の反応が、そのまま自分の評価になっている
連絡が来れば安心する。返信が遅いだけで、気分が落ち込んでしまう。そんな状態に、覚えはありませんか？自分の価値を相手の反応に委ねるほど、恋愛は知らず知らずのうちに苦しいものになっていきます。何かを決めるとき「彼はどう思うだろう」が判断の軸になっているなら、要注意。それは、自分の感覚を少しずつ手放しているサインかもしれません。
恋愛で自分を見失う原因は、愛情の深さではありません。彼中心に動く習慣、自分の時間を手放すこと、評価を相手に預けること。それが、自分の軸を少しずつ溶かしていく原因。恋愛を大切にすることと、自分を大切にすること。どちらかを選ぶものではなく、両立させることが、長く心地よく続く恋愛への一番の近道です。 ※画像は生成AIで作成しています
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