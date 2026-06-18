日本オーディオ協会は、国内最大級のオーディオとホームシアターのイベント「OTOTEN2026」を、東京国際フォーラムで、2026年6月19日(金)〜6月21日(日)の3日間開催します。

「OTOTEN2026」は国内外の79社・団体が出展し、オーディオ、ホームシアター、イヤホン・ヘッドホン、カーオーディオ、音楽配信サービスなど多彩な音の楽しみ方を提案。

日本初披露となる製品の公開や最新技術、開発者による解説イベント、アンバサダー企画など、オーディオファンから初心者まで幅広く楽しむことができます。

今回のOTOTENでは、一般公開に先がけて参加人数を限定して開催する「プレミアムデー」（事前登録制／有料）を19日に設けており、気になるブースやセミナーをじっくりまわることが可能です。

また、20日・21日は従来通り無料（事前登録制）で入場できます。

国内初披露のオーディオ製品が多数展示

オーディオテクニカは「HIGH END Vienna 2026」で発表した新MCカートリッジ「AT-MCD1」を国内初披露するほか、ハーマンインターナショナルはJBL80周年を象徴する「Summit K2」の日本初参考展示と世界初デモンストレーションを実施。完全ワイヤレスイヤホン新製品も展示されます。

WAPANはLu Kang Audioと光城精工とで共同開発した世界初の新コンセプトスピーカーを正式公開し、開発者による解説を実施します。また、日本電気硝子は超薄板ガラス「Sonarion」を振動板に採用したスピーカーを展示し、試聴も行います。

人気のカーオーディオも

カーオーディオでは、トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントが、MODELLISTA（モデリスタ）ブランドの「ALPHARD MODELLISTA CONCEPT」を展示するほか、東北パイオニアは、ハイエンドオーディオブランド「TAD」の技術を投入した車載用ハイエンドシリーズ「GRAND RESOLUTION」のサウンドを試聴できるデモカーや、7月に発売される光るボックススピーカーを先行展示します。

ヤマハは、移動型体験ルーム「＃旅する防音室」を展示し、木造住宅に近い空間で理想的な調音を施したシアター空間を実際に体感することができます。

プレミアムデーの特別イベントにも注目

プレミアムデーでは、各社が趣向を凝らした特別試聴会や体験企画が実施されます。KEF JAPANは「Reference 5 Meta」や「Blade One Meta」を来場者からのリクエスト曲で試聴できるほか、小柳出電気商会は総額約800万円のシステムを独占できる「耳福レコードイベント」、ナガオカはレコード持ち込み試聴やクリーニング実演を開催します。

このほか、ヤマハミュージックジャパンがアニメ「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」とのコラボレーション企画を実施するなど、落ち着いた環境で多彩なオーディオの魅力が体感できます。

スタンプラリーでオーディオが当たる

会場内ではスタンプラリーを実施。抽選でオーディオ製品などの賞品が当たります。さらに、退場登録をされた方には、popman3580氏描き下ろしのOTOTEN2026 キービジュアルクリアファイルがプレゼントされます。

また、イベント会場ホールD5のイベントの模様はハイレゾライブ配信され、オンラインで楽しむこともできます。

OTOTEN2026ライブ配信ページ：https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/live

【OTOTEN2026】

会期：

プレミアムデー 6月19日(金) 13時〜19時

一般公開日 6月20日(土) 10時〜19時、6月21日(日) 10時〜17時

会場：

東京国際フォーラム ガラス棟 B1F〜7F、D 棟 1F、4F〜5F(東京都千代田区丸の内 3-5-1)

入場料：

プレミアムデー 6月19日(金)：1100円

一般公開日 6月20日(土)・21日(日)：無料(事前登録制)

公式サイトはこちら

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