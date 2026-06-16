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料理YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が、「【1人暮らし節約生活】ゆっくり過ごす、質素だけど美味しい休日ご飯！！」と題した動画を公開しました。休日に作る、安くて美味しい3食の節約レシピを紹介しています。



朝ごはんは「じゃがいもオムレツセット」。千切りにしたじゃがいもを炒めて卵でとじる際、フライパンからこぼれ落ちるハプニングが発生するも、見事なリカバリーを見せます。「これは面白いくらい失敗ですね」とつぶやきながら応急処置を施し、美味しそうなオムレツを完成させました。



昼ごはんは「ワンパンカレーパスタ」。豚肉とたっぷりの野菜を炒め、フライパン一つでパスタまで茹で上げる時短レシピです。味付けの決め手はカレー粉と「ちょっと蜂蜜」。電子レンジで作った手軽な半熟卵をトッピングしています。



夜ごはんは「柚子胡椒香る鶏マヨ定食」。そぎ切りにした鶏むね肉に片栗粉をまぶしてこんがりと焼き、マヨネーズ、柚子胡椒、醤油、蜂蜜などを合わせた特製ソースで和えます。実食したしゅんさんは「これは本当に凄く美味しいです」「柚子胡椒とマヨネーズの相性最強！」と絶賛しました。



3食合計で約770円とお財布にも優しく、大満足の休日ご飯。一人暮らしの献立の参考にしてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】柚子胡椒香る鶏マヨ定食

［材料］

・鶏むね肉 適量

・片栗粉 適量

・塩コショウ 適量

・油 適量

＜特製マヨソース＞

・マヨネーズ 適量

・柚子胡椒 適量

・うま味調味料 少々

・醤油 少々

・蜂蜜 少々



［作り方］

1. 鶏むね肉をそぎ切りにする。

2. フライパンに直接片栗粉と塩コショウを入れ、カットした鶏むね肉を加えてしっかりとまぶす。

3. 油を適量回し入れ、火にかけて片面を焼いていく。

4. ボウルにマヨネーズ、柚子胡椒、うま味調味料、醤油、蜂蜜を入れてしっかりと混ぜ合わせ、特製マヨソースを作る。

5. フライパンの鶏むね肉を裏返して両面をしっかり焼く。

6. 焼けた鶏むね肉を(4)のボウルに移し、ソースとしっかりと和えれば完成。