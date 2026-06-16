1日3食作って約770円！1人暮らしの休日に真似したい節約献立
AIライター自動執筆記事
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料理YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が、「【1人暮らし節約生活】ゆっくり過ごす、質素だけど美味しい休日ご飯！！」と題した動画を公開しました。休日に作る、安くて美味しい3食の節約レシピを紹介しています。
朝ごはんは「じゃがいもオムレツセット」。千切りにしたじゃがいもを炒めて卵でとじる際、フライパンからこぼれ落ちるハプニングが発生するも、見事なリカバリーを見せます。「これは面白いくらい失敗ですね」とつぶやきながら応急処置を施し、美味しそうなオムレツを完成させました。
昼ごはんは「ワンパンカレーパスタ」。豚肉とたっぷりの野菜を炒め、フライパン一つでパスタまで茹で上げる時短レシピです。味付けの決め手はカレー粉と「ちょっと蜂蜜」。電子レンジで作った手軽な半熟卵をトッピングしています。
夜ごはんは「柚子胡椒香る鶏マヨ定食」。そぎ切りにした鶏むね肉に片栗粉をまぶしてこんがりと焼き、マヨネーズ、柚子胡椒、醤油、蜂蜜などを合わせた特製ソースで和えます。実食したしゅんさんは「これは本当に凄く美味しいです」「柚子胡椒とマヨネーズの相性最強！」と絶賛しました。
3食合計で約770円とお財布にも優しく、大満足の休日ご飯。一人暮らしの献立の参考にしてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】柚子胡椒香る鶏マヨ定食
［材料］
・鶏むね肉 適量
・片栗粉 適量
・塩コショウ 適量
・油 適量
＜特製マヨソース＞
・マヨネーズ 適量
・柚子胡椒 適量
・うま味調味料 少々
・醤油 少々
・蜂蜜 少々
［作り方］
1. 鶏むね肉をそぎ切りにする。
2. フライパンに直接片栗粉と塩コショウを入れ、カットした鶏むね肉を加えてしっかりとまぶす。
3. 油を適量回し入れ、火にかけて片面を焼いていく。
4. ボウルにマヨネーズ、柚子胡椒、うま味調味料、醤油、蜂蜜を入れてしっかりと混ぜ合わせ、特製マヨソースを作る。
5. フライパンの鶏むね肉を裏返して両面をしっかり焼く。
6. 焼けた鶏むね肉を(4)のボウルに移し、ソースとしっかりと和えれば完成。
朝ごはんは「じゃがいもオムレツセット」。千切りにしたじゃがいもを炒めて卵でとじる際、フライパンからこぼれ落ちるハプニングが発生するも、見事なリカバリーを見せます。「これは面白いくらい失敗ですね」とつぶやきながら応急処置を施し、美味しそうなオムレツを完成させました。
昼ごはんは「ワンパンカレーパスタ」。豚肉とたっぷりの野菜を炒め、フライパン一つでパスタまで茹で上げる時短レシピです。味付けの決め手はカレー粉と「ちょっと蜂蜜」。電子レンジで作った手軽な半熟卵をトッピングしています。
夜ごはんは「柚子胡椒香る鶏マヨ定食」。そぎ切りにした鶏むね肉に片栗粉をまぶしてこんがりと焼き、マヨネーズ、柚子胡椒、醤油、蜂蜜などを合わせた特製ソースで和えます。実食したしゅんさんは「これは本当に凄く美味しいです」「柚子胡椒とマヨネーズの相性最強！」と絶賛しました。
3食合計で約770円とお財布にも優しく、大満足の休日ご飯。一人暮らしの献立の参考にしてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】柚子胡椒香る鶏マヨ定食
［材料］
・鶏むね肉 適量
・片栗粉 適量
・塩コショウ 適量
・油 適量
＜特製マヨソース＞
・マヨネーズ 適量
・柚子胡椒 適量
・うま味調味料 少々
・醤油 少々
・蜂蜜 少々
［作り方］
1. 鶏むね肉をそぎ切りにする。
2. フライパンに直接片栗粉と塩コショウを入れ、カットした鶏むね肉を加えてしっかりとまぶす。
3. 油を適量回し入れ、火にかけて片面を焼いていく。
4. ボウルにマヨネーズ、柚子胡椒、うま味調味料、醤油、蜂蜜を入れてしっかりと混ぜ合わせ、特製マヨソースを作る。
5. フライパンの鶏むね肉を裏返して両面をしっかり焼く。
6. 焼けた鶏むね肉を(4)のボウルに移し、ソースとしっかりと和えれば完成。
YouTubeの動画内容
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