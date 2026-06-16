サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は15日（日本時間16日）、グループGとHの初戦が行われた。優勝経験国スペイン、ウルグアイ、強豪ベルギーが登場したが、予想外の結果が相次ぎ、ネット上では驚きの声が漏れた。

グループHの2010年大会覇者のスペインは、初出場国カーボベルデを相手にまさかの苦戦。ボール支配率60％超えと圧倒したものの、相手GKヴォジーニャの好守に阻まれスコアレスドロー。大会優勝候補が思わぬ船出となった。

H組のもう1試合も意外な展開に。2度の優勝を誇るウルグアイがサウジアラビアと対戦したが、前半41分にコーナーキックから先制点を献上。その後、攻撃の圧力を強めて反撃を仕掛けたが1点を奪えず。迎えた後半40分、アラウホが同点弾を奪いなんとか勝ち点1を拾った。サウジアラビアは引き分けとなり、今大会のアジア勢は無敗継続となった。

デブライネやクルトワといったタレントを揃えるG組のベルギーも、格下エジプトに1-1のドロー発進。予想外の展開が続いた大会5日目の結果に、ネット上のファンも大混乱となり「どうした？」「まじ？」「朝からワールドカップの結果見て驚いてる 今大会欧州勢どうなってんだ？」「めっちゃびっくりなんだけど！？」といった声が並んだ。

日本代表は14日（同15日）にオランダと対戦し、2-2のドローで勝ち点1を獲得した。次戦は20日（同21日）にチュニジアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）