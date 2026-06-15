テレビ朝日“初”のショートアニメブランド「PicoAni（ピコアニ）」誕生！個性豊かなショートアニメが集結

テレビ朝日初のショートアニメブランド「PicoAni（ピコアニ）」が誕生。

由来は「Pico（小さい）」＋「Anime（アニメーション）」、新たなキャラクターを開発・育成していく新しいアニメブランドだ。

SNS発の人気キャラクターのアニメ化をはじめ、人気クリエイターと組んで制作するオリジナルキャラクター作品、海外企業との共同開発キャラクターの3Dアニメーション作品まで、幅広いラインナップが今後続々と登場する。

そんな「♪ピコっとハマるアニメだけ！」を届ける放送枠は、すでに絶賛放送中のショートアニメ『コウペンちゃん』の“毎週日曜あさ8時〜”に加えて、新枠をふたつ増設。

人気アニメ『クレヨンしんちゃん』（毎週土曜午後4時30分〜）、『ドラえもん』（毎週土曜午後5時〜）へと続く絶好枠である“土曜午後4時29分〜”と、仮面ライダー・特撮放送枠から続く“毎週日曜午前10時〜「PicoAniTime」”の2枠（関東ローカル）だ。

今後計3枠で、短い時間の中にクリエイターのこだわりと魅力がギュッとつまったショートアニメを放送していく。

◆『しろたん』＆『ポップパップポルターズ』

まずは、2026年10月から放送スタートとなるのが『しろたん』（毎週土曜午後4時29分放送）、『ポップパップポルターズ』（毎週日曜午前10時、「PicoAniTime」で放送）だ。

『しろたん』は、まっしろでふわふわなたてごとアザラシの、“のんびりふわふわ”な日常を描く癒やしの作品。1999年に誕生し、世代を超え愛され続けるキャラクターがついにTVアニメ化。地上波に登場する。

《しろたん》のCVを務めるのは悠木碧。彼女が命を吹き込む《しろたん》をはじめ、《らっこいぬ》、《しぇる》、《らむね》といったかわいいお友だちの大活躍に期待が高まる。

一方、『ポップパップポルターズ』は、国内はもとより海外でも高い評価を得る気鋭のミニチュアクリエイター・Mozuが贈る“のぞきたくなる”ミニチュアアニメ。

とある家の壁の中に暮らす小さなオバケの三兄弟《ポップ》、《パップ》、《ポルタ》の日常が、キュートなミニチュアとコマ撮りアニメーションで描かれる。

三兄弟たちがいったいどのようなドタバタを繰り広げるのか…。「リモコンの位置が変わっている気がする…」、「お菓子がいつの間にかなくなっている…？」――。日常のこんな“あるある”は、ひょっとしたら、やんちゃないたずらオバケの仕業かも!? 新感覚の《ミニチュアアニメ》に注目だ。

◆『じょせまる』＆『モモモ！ニニモ』

そして、2027年1月期の新作として、『じょせまる』と『モモモ！ニニモ』の放送が決定した。

毎週日曜午前10時放送の「PicoAniTime」枠内にて、注目の2作品を2本続けて贅沢に放送する。

《じょせまる》とは、IPクリエーター・いのち屋氏によるハンドメイドの“0歳の犬のぬいぐるみ”で、”現実を生きるちいさないのち”というコンセプトのキャラクター。

“働く大人”のようにお金のやりくりや人間関係などに悩みながら、現実的な日常生活を送っている。

2024年7月にXで活動を開始してから、わずか1年半でSNS総フォロワー数9.5万人を突破。Ｚ世代の女性を中心に大きな話題を呼び、「SHIBUYA109lab. トレンド予測 2026」キャラクター部門にも選出され、2026年3月には東京駅「いちばんプラザ」でもポップアップショップを開催するなど大注目のキャラクターだ。

特に「おかね ない ない」など、3単語の独特な文体は《じょせ語》と呼ばれ、オリジナリティ溢れる表現の数々がSNSを中心に多くのファンを虜にしている。

《じょせまる》の犬種は、ビションフリーゼで赤ちゃん（0歳）という設定。見た目は真っ白で“もちもち”なかわいい“ぉいぬ”だが、現実を生き、週5で労働をしながら家賃や光熱費を納め、人間のおうちで生活している。そんな中で時々みせる「はたらき たく ない」や「さびし だから ぎゅちて」など、かわいそうで、放っておけない一面も。

一緒に暮らす人間を応援したり、働いたり、時々さぼったり。たまに失敗もしてしまうとってもリアルな《じょせまる》の日常は、クスっと笑えて、共感できて、応援してあげたくなってしまう毎日が綴られている。

TVアニメは、《2D×ストップモーションのハイブリッド》で制作し、「2Dアニメーション」と「ストップモーション（実写ぬいぐるみ）」を柔軟に使い分けている。まるで《じょせまる》やその仲間たちが日常に“実在”するかのような、息づかいを感じる映像表現が楽しめそうだ。

また、全世界で累計169億回再生突破。『Baby Shark Dance』をはじめ、数々の人気キッズ・ファミリー向けIPを世に送り出してきたグローバル・ファミリーエンターテインメント企業・ピンクフォンカンパニーがテレビ朝日と初めてタッグを組み、新たに共同制作したショートアニメシリーズが『モモモ！ニニモ』。

ピンクフォンカンパニーを代表するキャラクターIP「ピンキッツ」は、これまで多彩な映像コンテンツを通じて、世界中の子どもたちに親しまれてきた。

ニニモは、そんなピンキッツとともにさまざまな動画に登場してきたおなじみの仲間キャラクターであり、日本でも3DCGアニメーション『ピンキッツとホギー：猫のニニモ』を通じて紹介されてきた。

今回の『モモモ！ニニモ』では、そんなニニモが主人公に。あわてんぼうで愛らしいネコの《ニニ》と、いつもニニと一緒にいる小さなおともだち《モ》が繰り広げる、にぎやかでハチャメチャなドタバタ劇を描く。

言葉を使わないノンバーバルな表現で、国境や世代を越えて楽しめる3DCGショートアニメーションとして放送される。

同じショートアニメというジャンルながら、見せ方もアプローチもまったく異なる魅力的な2作品が、新年早々、「PicoAniTime」を彩ることになる。

◆白倉由紀子（テレビ朝日ゼネラルプロデューサー）コメント

「PicoAni」は、日常のスキマ時間に、“ピコっとハマってしまう”アニメと出会えるショートアニメブランド を目指しています。ふと目にしたキャラクターに、気づけば夢中になってしまうーそんな新しい出会いが生まれればと思っています。小さな（Pico）アニメだからこそ、クリエイターのこだわりやキャラクターの魅力がぎゅっと濃縮されていて、一つひとつがきらきら輝くガラスのパズルピースのような作品ばかりです。

子どもから大人まで、それぞれの“好きなピース”に出会えるよう、SNS発の人気キャラクターや20年以上愛されてきたキャラクターのアニメ、クリエイターや海外のIP企業と共同開発したオリジナルアニメまで、バラエティ豊かなラインナップをお届けしていきます。

「PicoAni」が、皆さんにとって“大好きなキャラクター”と出会うきっかけになれば嬉しいです。

今後も、魅力的なショートアニメが次々に登場予定です。どうぞご期待ください。