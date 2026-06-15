もはや名物のゴミ拾い…韓国紙は驚きの反応

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦を戦い、オランダと2-2で引き分けた。熱狂に包まれた会場では試合後、今大会も日本サポーターがごみ拾い。この行動に韓国メディアが驚きの声を上げている。

日本のサポーターの行動をFIFAが公式Xに「日本のファンが毎試合後にスタジアムを掃除する理由。リスペクトだ」として、実際にサポーターがゴミ拾いする様子を紹介すると、韓国紙「京郷新聞」が「名勝負の裏に名品マナー…オランダ戦後、観客席を片付けた日本ファン、FIFAも惚れた」という記事を掲載した。

「グラウンドの上で見せた筋書きのないドラマと同じくらい、観衆の成熟した態度でもう一度世界のサッカー界を驚かせた」とピッチの中に勝るとも劣らない行動だと称賛。「強豪オランダを相手に劇的な2-2の引き分けを収めたサッカー日本代表のファンが試合後に見せた成熟した観戦態度に、国際サッカー連盟（FIFA）はもちろん、世界メディアの賛辞が注がれている」とピッチの外でも日本が注目を集めているとした

サポーターの行動を「ゴールの余韻が冷めやらぬうちに、あらかじめ用意してきた青い大型ゴミ袋を分け合って持ち、座席の間を縫うように動いた。彼らは自分がいた場所はもちろん、オランダのファンや現地の観覧客が残して去ったペットボトルや生ゴミまで黙々と回収した」と紹介している。

さらに「このような文化は、日本代表チームとファン文化全般ともつながっている」とし、「選手団もまた、過去の大会で試合後にロッカールームの整理と感謝のメッセージを残すなど、『片付け文化』を続けて見せてきた経緯がある」と報道。「勝敗だけに没頭する刺激的な応援を超え、祭りのあとにまで責任を持つ日本の観衆の成熟した態度が、世界のサッカーファンに深く響いている」と、他国との違いだとみているようだ。



（THE ANSWER編集部）