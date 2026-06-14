敵地でのホワイトソックス戦で初回に14号

【MLB】ドジャース 7ー1 ホワイトソックス（日本時間14日・シカゴ）

ドジャース・大谷翔平投手が13日（日本時間14日）、敵地で行われたホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。初回の第1打席で3試合連発となる14号先頭打者アーチを放った。3打数1安打2四球で勝利に貢献。試合後、報道陣の取材に応じた。

第1打席では相手先発バークが1-0から投じた内角高めフォーシームを右翼席へ運んだ。打球速度109.6マイル（約176.4キロ）、飛距離409フィート（約124.7メートル）、角度26度の一発だった。その後は冷静にボールを見極め、第3打席まで連続出塁を継続した。

11日（同12日）の敵地パイレーツ戦では第2打席で13号を放っていたが、7回に「左膝の炎症」で代打を送られ交代。検査で骨などに異常はなかったものの、12日（同13日）のカード初戦は欠場していた。

大谷は「（足の）状態はまあ悪くないです。昨日1日休んで、朝も感じは良かったので今日出ることにしましたし。まあ結果としても良かったので、また明日から継続して、不安なく行けるんじゃないかなとは思います」と明かした。

2019年9月に左膝の手術を受けていた大谷。故障の原因は何なのか。「うーん、何がこれでって突発的に1回でやったわけではないので。このプレーっていう特定ができないんですけど。おそらく、前回登板の投げ方的にそこまで良くなかったので、っていう感じじゃないかなと思います」と分析している。

故障明けでいきなりの一発を放った。「まあ100（パーセントの状態）ではなかったですけど。まあ振ってみて、良くはなってきてる。十分に回復しながら、調整できるんじゃないかなと思ってます」と振り返った。（Full-Count編集部）