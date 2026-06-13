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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【無料のAIエージェント】Hermes Agent公式デスクトップアプリ登場！インストール・日本語化・初期設定・使い方まで全部解説！」を公開した。米国のAI企業「Nous Research」がリリースした「Hermes Agent」の公式デスクトップアプリについて、その概要や導入方法、具体的な使い方を解説している。



動画の第一章では「Hermes Agent」の概要を説明。同社が開発したこのツールは、オープンソースで公開されている誰でも無料で使えるAIエージェントだ。長期的に情報を記憶する「永続メモリ」を備え、作業ノウハウを自動で蓄積する「自己進化スキル」によって「使えば使うほど頭がよくなり、効率よく作業できるようになる」という。これまでターミナルと呼ばれる黒い画面で立ち上げる必要があったが、デスクトップアプリの登場により、非エンジニアにも使いやすくなった。



第二章では、デスクトップアプリの導入方法を詳述。アプリ自体にはAIモデルが標準搭載されていないため、事前に「Nous Portal」や「OpenRouter」といったプラットフォームへ登録し、利用するAIモデルやAPIキーを準備する必要がある。「Nous Portal」では、クレジットカードを登録すれば毎月無料で0.1ドル分が付与され、公開されている無料AIモデルを利用できる。その後、公式サイトからインストーラーをダウンロードし、アプリを立ち上げる一連の手順が丁寧に解説されている。



第三章では、実際の使い方をガイド。トップ画面の右上の歯車アイコンから「Appearance」へ進むと、アプリの日本語化が可能だ。チャット画面ではテキストでの指示に加え、標準で音声会話機能も実装されており、ボタン一つで音声入力ができる。また、左サイドバーの「スキルとツール」からは、特定の専門知識や機能を追加できるプラグインのオンオフが行える。



初期設定から使い方の基本までが網羅された本動画。PC操作の自動化や資料作成などを支援してくれる「Hermes Agent」を導入することで、日々の作業効率が大幅に向上するかもしれない。