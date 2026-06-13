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AIの次は宇宙かもしれません。2026年後半に注目されている投資先を徹底解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」が「AIの次は宇宙かもしれません。2026年後半に注目されている投資先を徹底解説します！」と題した動画を公開した。投資アドバイザーの鳥海翔氏が、SpaceXの上場を控えて盛り上がりを見せる宇宙ビジネスの現状と、投資の判断基準を解説している。



鳥海氏は、宇宙ビジネスが熱い理由として「夢物語から生活インフラに変わった」「打ち上げコストの低下」「政府・防衛資金の流入」の3点を提示。株式市場において「代表企業に大きな値段が付くと、その周りにもお金が流れやすくなる」と指摘し、具体的なファンドの比較に入った。



動画では注目のファンドを5つピックアップ。コストを抑えて手堅く投資したい場合は、インデックスファンドである「SMT MIRA Index 宇宙」を推奨した。一方、ハイリスク・ハイリターンを狙うなら「グローバル・スペース株式ファンド」を挙げ、「思いっきり攻めに行くファンド」と評している。



さらに、リターンとコストのバランスが最も取れているとして、「東京海上 宇宙関連株式ファンド」を1番のおすすめに挙げた。信託報酬はやや高めだが、直近1年で72.6%増えた点など、実績を高く評価。逆に「宇宙という響きだけで買ってはいけない」例として、信託報酬が高い割にリターンが低い「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド」を取り上げ、注意を喚起した。



最後に鳥海氏は、宇宙関連ファンドは価格変動が激しいため、資産の大部分を注ぎ込むのではなく「サテライト」として一部の資金で運用するようアドバイス。成長が期待される宇宙産業だが、ファンドの中身をしっかりと見極める重要性を伝えて動画を締めくくった。