レクサス新型「ES」ハイブリッドモデルにSNSで反響

レクサスは、全国のレクサス店を通じて2026年6月11日に「ES」の新型モデルを発売しました。次世代電動車ラインナップの先陣を切るモデルとして登場した最新セダンについて、SNSでは様々な意見が交わされています。

ESは、1989年にフラッグシップセダン「LS」とともに販売を開始した歴史あるモデルです。静粛性と乗り心地、広い室内空間が支持を集め、これまでに80以上の国や地域において展開されてきたレクサスのグローバル基幹モデルです。

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日本では2006年に一度販売を終了したものの、2018年に登場した7代目で国内に復活。コンパクトセダン「IS」とフラッグシップLSの中間モデルとしての立ち位置を確立し、正統なミドルサイズセダンとして高い需要を誇っています。

8年ぶりの全面刷新を迎え、8代目となった今回の最新モデルは、「DISCOVER CONFIDENCE」を掲げて全面刷新を遂げました。

今回のモデルでは、バッテリーEV仕様が用意されたという大きなトピックに加えて、優れた実用性を持つハイブリッド仕様も設定されています。

ハイブリッドモデルのボディサイズは全長5140mm×全幅1920mm×全高1555mm（AWDは1560mm）、ホイールベース2950mmです。

エクステリアには、次世代BEVのデザインテーマである「Provocative Simplicity」に着想を得た表現に挑戦。

トランクレスな印象の流麗なフォルムや、低いノーズからはじまる新世代のスピンドルボディが表現され、ワイド＆ロースタンスを実現しました。

フロントには内向きのデイタイムランニングランプと外向きのターンランプを組み合わせた「ツイン L シグネチャーランプ」を、リアには一文字の「リア L シグネチャーランプ」を新しいデザインアイコンとして配置しています。

ハイブリッド（HEV）モデルでは、冷却性能確保のためアッパー部に薄型のグリルを採用しました。

インテリアは、従来型より全長を165mm、ホイールベースを80mm延長し、広々とした室内空間を確保。ガラス開口の広い薄型パノラミックルーフ（アウタースライド方式）により、開放感とゆとりある頭上空間を実現しています。

インストルメントパネルには「マイクロジオメトリックパターンフィルム」が設定されたほか、コックピットには特殊コーティングを施した12.3インチの異形液晶メーターが採用されました。

パワートレインは、新開発の2.5リッター直列4気筒ハイブリッドシステム（A25A-FXS）を初採用したES350hをラインナップ。

パワーコントロールユニットとトランスアクスルを一体化した「eAxle」の採用で小型軽量化を図り、バッテリーの高出力化と専用の制御ロジックにより、システム最大出力182kW（248PS）の優れた加速性能と、WLTCモードで25.4km／L（FWD仕様・19インチタイヤ装着時）の低燃費を高次元で両立させています。

駆動方式はFWDのほか、AWDモデルも設定されました。

プラットフォームは専用開発を施し刷新されたTNGAプラットフォーム（GA-K）が採用され、徹底した体幹強化によりボディの振動を抑制。

サスペンションはフロントにマクファーソンストラット式、リアにはマルチリンク式サスペンションをESとして初採用しました。車速に応じて後輪を最大4度転舵させる「Dynamic Rear Steering（DRS）」を搭載し、優れた回頭性と車両安定性を実現しています。

さらに進化したLexus Safety System ＋など、最新の先進安全技術も積極的に採用されました。

最新モデルとなるES350hの価格（消費税込）は、FWDモデルの790万円から、AWDモデルの810万円までに設定されています。

この新型ESのハイブリッドモデルに対し、SNSでは多くのユーザーから意見が寄せられています。

ユーザーの声としては、「やっぱりセダン型はかっこいい」「車のセオリーを守りながらほどよく未来的で端正」「BEVだけじゃなくてハイブリッド残してくれてさすが」「だいぶ攻めたモデルに進化しました」といったコメントが見られました。

快適性と運転のしやすさを高い次元で両立し、次世代レクサスの幕開けを象徴するセダンとして確かな進化を遂げた新型ES。電動化時代の新しいラグジュアリーセダンとして、国内外で多くの注目を集めるモデルとなりそうです。