【キャバ嬢のご褒美グルメ】「6皿一気に頼みます」計1万8000円のカニ・罪悪感なしカップラーメン・会員制焼き鳥屋など
【モデルプレス＝2026/06/12】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者の天海りこ、天使あいみ、羽澄まり、はるか、まやにインタビューを実施し、頑張った日に食べるご褒美グルメについて聞いた。
【写真】人気キャバ嬢の美脚輝くドレス姿
＜ご褒美グルメ：「かに道楽」のカニ＞
カニが好きなので1人で「かに道楽」に行きます。毎回頼むのは「花氷」という刺身です。1皿3000円ほどですが、6皿一気に頼みます！
＜ご褒美グルメ：カップラーメン＞
カップラーメンです。いつもその日のテンションで選んでいて、最近のお気に入りは「カップヌードルPRO 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ」のシーフードで、罪悪感なく美味しく食べられます。他にも「ファミマル Lab Q かけ醤油らぁ麺」に大量のネギを乗せて食べるととても美味しいです！
＜ご褒美グルメ：「一蘭」のラーメン＞
「一蘭」です。撮影前に食べてしまうとむくんでしまうので、撮影が終わったらその足で食べに行きます。お腹がいっぱいになってしまうので替え玉はしませんが、汁まで飲み干せる！
＜ご褒美グルメ：お寿司＞
地元山梨にある「いづ屋」というお寿司屋さんに行きます。ネタはうにが1番好きです。
＜ご褒美グルメ：お寿司と焼き鳥＞
お寿司と焼き鳥です。お寿司は「スシロー」でUber Eatsすることが多くて、いつもネギトロを頼んでいます。焼き鳥は家の近くにある会員制のお店が行きつけ！
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気キャバ嬢の美脚輝くドレス姿
◆天海りこ
＜ご褒美グルメ：「かに道楽」のカニ＞
カニが好きなので1人で「かに道楽」に行きます。毎回頼むのは「花氷」という刺身です。1皿3000円ほどですが、6皿一気に頼みます！
◆天使あいみ
＜ご褒美グルメ：カップラーメン＞
カップラーメンです。いつもその日のテンションで選んでいて、最近のお気に入りは「カップヌードルPRO 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ」のシーフードで、罪悪感なく美味しく食べられます。他にも「ファミマル Lab Q かけ醤油らぁ麺」に大量のネギを乗せて食べるととても美味しいです！
◆羽澄まり
＜ご褒美グルメ：「一蘭」のラーメン＞
「一蘭」です。撮影前に食べてしまうとむくんでしまうので、撮影が終わったらその足で食べに行きます。お腹がいっぱいになってしまうので替え玉はしませんが、汁まで飲み干せる！
◆はるか
＜ご褒美グルメ：お寿司＞
地元山梨にある「いづ屋」というお寿司屋さんに行きます。ネタはうにが1番好きです。
◆まや
＜ご褒美グルメ：お寿司と焼き鳥＞
お寿司と焼き鳥です。お寿司は「スシロー」でUber Eatsすることが多くて、いつもネギトロを頼んでいます。焼き鳥は家の近くにある会員制のお店が行きつけ！
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】