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意外と知らない「パン断ち」の罠。我慢のストレスで陥る反動と体に合ったパンの選び方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「健康パンの専門家 むらまつ さき【砂糖・油・卵・乳不使用グルテンフリーパン】」が、「【我慢しない】パンをやめたのに健康になれない人へ やめる？続ける？健康を目指しながらパンを食べていく方法」を公開した。動画では、健康のために大好きなパンを我慢したにもかかわらず体調が改善しない人に向けて、パンをやめるか続けるかの二択ではない、新しい視点が提示されている。



健康のためにパンを断つという選択は、必ずしもすべての人に良い結果をもたらすわけではないとむらまつ氏は指摘する。体質的に小麦が合わず体調が改善する人がいる一方で、「パンは体に悪いらしい」という情報だけを鵜呑みにし、自身の体調や目標を把握せずにやめてしまうと、逆にストレスを溜め込む結果になりかねないという。睡眠やストレス、運動といった生活全体のバランスが重要であり、「パンだけを悪者にしてしまうと本当の原因を見逃してしまうこともある」と警鐘を鳴らす。



さらに、パンが好きなのに無理に我慢すると、脳の「ホメオスタシス」と呼ばれる元の状態に戻ろうとする仕組みが働き、反動で無性にパンが食べたくなると解説。「これは、あなたの意志が弱いからではありません。脳が正常に働いている証拠なんです」と語り、パンとの付き合い方を見直す重要性を強調した。



むらまつ氏が最も伝えたいこととして挙げたのは、パンをやめるか続けるかの究極の二択から抜け出すことである。小麦粉のグルテンや添加物が気になるのであれば、完全に断つのではなく、「自分の体に合ったパンを選んで食べていく」という第三の選択肢を持つことを推奨。実際に小麦粉や砂糖、油、卵、乳製品を使わなくてもパンは作れると述べ、健康に気を遣いながらパンを食べ続ける生活が可能であることを実証している。



1つの食べ物を悪者にしても健康にはなれないと語るむらまつ氏。自分に合うパンを見つけて無理なく続けていくというアプローチは、多くのパン好きにとって我慢の連鎖から抜け出す大きなヒントとなるだろう。