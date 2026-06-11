元HKT48・山下エミリー、元日本代表Jリーガー・岩崎悠人との結婚発表「それぞれの世界でより一層成長した姿をお届けできるよう」 新婚2ショットも公開
アイドルグループ・HKT48の元メンバーで俳優、タレントの山下エミリー（27）が11日、結婚を発表した。お相手は元日本代表でJリーグ・V・ファーレン長崎に所属する岩崎悠人（28）。
【写真】おそろいサングラスで顔出し！幸せいっぱいの山下エミリー＆岩崎悠人2ショット
山下は自身のSNSに岩崎との2ショット写真をアップし、「この度、私たち岩崎悠人と山下エミリーは結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と伝え「いつも温かく応援し支えてくださっている皆さまへ、このようなご報告ができますことを心より嬉しく思っております」とつづった。
また「お互いがそれぞれの道に真摯に向き合い、日々努力を重ねる姿に尊敬の気持ちを抱きながら、今日まで歩んでまいりました。これからは人生のパートナーとして、互いに支え合いながら歩んでまいりたいと思っております」とした。
続けて「岩崎はこれまで以上にサッカーに真摯に向き合い、山下も引き続きタレント活動に励みながら、それぞれの世界でより一層成長した姿をお届けできるよう努めてまいります」と決意を新たにした。
山下は、1998年12月19日生まれ、福岡県出身。O型。アイドルグループ・HKT48の元メンバー。2013年に第3期生としてメンバー入りし、24年7月に卒業した。
岩崎は、1998年6月11日生まれ、滋賀県出身。京都橘高校から京都サンガF.C.に入団。2026年から、V・ファーレン長崎でプレー。ポジションはミッドフィルダー。22年7月の「EAFF E-1 サッカー選手権」では、代表でデビューを飾った。
【写真】おそろいサングラスで顔出し！幸せいっぱいの山下エミリー＆岩崎悠人2ショット
山下は自身のSNSに岩崎との2ショット写真をアップし、「この度、私たち岩崎悠人と山下エミリーは結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と伝え「いつも温かく応援し支えてくださっている皆さまへ、このようなご報告ができますことを心より嬉しく思っております」とつづった。
続けて「岩崎はこれまで以上にサッカーに真摯に向き合い、山下も引き続きタレント活動に励みながら、それぞれの世界でより一層成長した姿をお届けできるよう努めてまいります」と決意を新たにした。
山下は、1998年12月19日生まれ、福岡県出身。O型。アイドルグループ・HKT48の元メンバー。2013年に第3期生としてメンバー入りし、24年7月に卒業した。
岩崎は、1998年6月11日生まれ、滋賀県出身。京都橘高校から京都サンガF.C.に入団。2026年から、V・ファーレン長崎でプレー。ポジションはミッドフィルダー。22年7月の「EAFF E-1 サッカー選手権」では、代表でデビューを飾った。