自分が築いた財産を死後にどうするかは、多くのシニアにとって重要なテーマです。内閣府の「令和6年度 高齢社会対策総合調査 （高齢者の経済生活に関する調査）の結果」によると、将来的な財産の使い道として「遺族等へ財産を残したい」と考える人は35.9%で最も多くなっています。しかし、その財産を「どの遺族に」「どうやって」残すかには、時に親族間の深い愛憎や恐ろしい執念が色濃く反映されるもの。事例をご紹介します。※人物名はすべて仮名です。

婿養子だった父の死後

地元の有力不動産会社の元社長である父親のマサミツさん（享年75）が、心不全で急死しました。長男のマサオミさん（51歳）は、突然の別れを悲しみつつも、残された母親のリンさん（73歳）の今後の生活について、事務的な手続きを進めていました。

マサミツさんが遺した財産は、自社株や不動産、現預金を合わせて約2億円。さらに受給していた年金も月額20万円あり、高齢の夫婦が暮らすには十分すぎるほどの豊かな経済基盤がありました。

亡くなったマサミツさんは「婿養子」でした。母のリンさんは地元の広大な土地を所有する資産家の令嬢であり、マサミツさんはその実家の看板と、先代が興した会社を引き継いだ立場だったのです。リンさんは表向きには「夫を立てる完璧な社長夫人」として振る舞っていました。マサミツさんもまた、リンさんの実家への敬意を片時も忘れず、妻の意見を丁寧に聞き入れる従順な夫でした。マサオミさんの目にも、両親は互いの立場を理解し合う、理想的な夫婦として映っていたのです。

リンさん自身、実親から相続した固有の土地や自社株式を保有しています。「夫名義の財産がどう分配されようが、自分の地位は揺るがない」と、これからの人生を計算していたのです。

しかし、四十九日を終えたあとに開示された一通の書類によって、マサオミさんは畏怖の念とともに、我が家の恐ろしい裏の顔を知ることになります。

「公正証書遺言」の中身

実家の金庫から見つかったのは、マサミツさんが生前に公証役場で作成していた「公正証書遺言」の控えでした。マサオミさんとリンさんは、遺言執行者である弁護士のオフィスで内容を確認することに。

弁護士が書類を開き、その内容を読み上げたとき、マサオミさんは腰を抜かさずにはいられませんでした。遺言書の内容は以下のようなものだったからです。

「私の所有するすべての自社株式、不動産、および預貯金を含む資産2億円は、すべて長男のマサオミに相続させる。妻・リンには、現在居住している自宅の権利も、一切相続させない」

それまで冷静だったリンさんの眉が跳ね上がりました。マサオミさんも呆気にとられてしまいます。

「先生、なぜですか!?」

弁護士は続けます。「こちらの付言事項も読み上げさせてください」。

30年がかりの資産移転と、「婿養子」の心の中

弁護士が読み上げる父の遺言によって、マサオミさんは両親の真実を知ります。

【付言事項の記述】

妻・リンに財産を一切相続させず、長男・マサオミに全財産を集中させる理由は以下のとおり。

妻の30年前から続く他男性との不貞行為、およびそれに伴う会社資金の私的流用が認められた。私はそのすべての客観的証拠（領収書、写真、出入金記録）を当時から今日に至るまで厳重に保管している。

当時、即座に離婚を選択しなかったのは、私の経営基盤を強固にし、リンの実家由来の資産を完全に掌握するためである。この30年間、節税および資産運用名目で、リン名義の固有財産（土地等）を順次、私が代表を務める法人名義へと移転・集約させてきた。

リンの実家の先代が他界した現在、これらの資産は法的に私の管理下に置かれている。私の死後、これらの資産が再びリンの手に渡ることを防ぎ、すべて正統な後継者であるマサオミに承継させるため、本遺言を遺すものである。

リンさんは自身の不貞も会社資金の流用も、「どうせ婿養子の夫は、私の実家の力なしでは生きていけない。なにも気づいていない」と高を括っていたようです。

しかし、父は勢いのまま離婚を切り出すようなことはしませんでした。当時の地位のまま離婚すれば、義実家の権力によって自分が失うものの大きさを理解していたからです。だからこそ、父はあえて従順な夫を演じ続けました。

リンさんが自分のものだと思っていた実家由来の土地や資産は、長年のあいだに、マサミツさんの経営手腕によって、すべて会社の資産、すなわち「息子個人が100%掌握する財産」へとすり替えられていました。

リンさんは深く息を吐き、苦渋の決断を下します。法的紛争を起こせば、過去のすべての不祥事が公になり、自身の社会的地位も失墜しかねません。これ以上の抗戦は得策ではないと判断し、法的に認められる最低限の権利である遺留分だけを請求し、それを受け取ることで、この件に幕引きを図ることに合意したのです。

父の月20万円の年金はストップし、実家の主導権はマサオミへと移りました。リンさんの胸に残ったのは、見下していた夫にすべてを支配されていたという無念さでしょう。

現代の「遺言・相続」のリアリティ

現代の日本において「生前に確実な法的書類を遺しておくこと」の重要性は、年々シビアに認識されはじめています。

日本公証人連合会の「遺言公正証書の作成件数について」によると、マサミツさんが利用した「公正証書遺言」の年間作成件数は、2015年に初めて年間11万件を超えて以降、2020年のコロナ禍による一時的な減少を除けば、2024年に12万8,378件、2025年には12万3,891件と、高い水準で推移しています。これは、かつてのように「遺産が多いから揉める」というだけでなく、親族間の複雑な人間関係や、特定の意図を持って確実に資産を承継させたいという意志を持つ人が増えていることを示しています。

資産2億円と、母の実家由来のすべての権利を後継者として引き継ぐことになったマサオミさん。しかし、その心にはいまも奇妙な緊張感が残っています。

「母の裏切りを知りながら、父が30年間、どんな気持ちで『従順な夫』を演じ、母を油断させていたのか。そう考えると、父の内に秘めた執念の深さに、背筋が凍るような恐ろしさを覚えます」