大雨が去った直後、ドジャース打線が猛攻

【MLB】ドジャース 12ー3 パイレーツ（日本時間10日・ピッツバーグ）

雨上がりの敵地に架かった虹は、ドジャース快勝の“兆し”となったのかもしれない。ドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でパイレーツと対戦。同点で迎えた7回、一挙10点をあげる猛攻で勝利を引き寄せた。左翼席後方に虹が出現するなかでも攻撃に「なんという幸運」とファンが反応した。

6回裏、パイレーツ攻撃中に突然の豪雨が両チームを襲った。しかし7回表になると雨は止み、曇った夜空には虹も浮かんだ。その7回、ドジャースは打者15人の猛攻で7安打4四球で10得点。40分近く攻撃を続け、パイレーツファンは沈黙するしかなかった。

ドジャースは球団公式インスタグラムでストーリーズを更新し、7回表の攻撃のワンシーンを公開。打席に入った大谷と、左翼席後方に出現した虹を捉えた1枚がファンの話題を集めた。「オオタニサンが虹で迎えてる」「わぁ、虹が出てる」「これは驚いた」「すごい、勝確演出やぞ」などの声がSNS上に寄せられていた。

相手先発のスキーンズに苦しんだドジャース打線だったが、交代した7回に一挙10点を奪い大勝。突然の大雨は、結果的にドジャースにとって恵みの雨となった。（Full-Count編集部）