シュガーバターの木に新作登場！シュガーバターパイが上野駅店で販売開始

バターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」が、2026年6月14日（日）に「シュガーバターの木 JR上野駅店」をリニューアルオープンします。今回の注目は、“パリッザクッ”食感が楽しめる新作『シュガーバターパイ』。さらに、名古屋で即完売した話題の『パティスリーシュガーバターの木 生バターサンド』や、夏限定フレーバーも登場します。上野駅を利用する際にはぜひ立ち寄りたくなる、魅力あふれるラインアップをご紹介します♡

リニューアルを彩る話題の新作スイーツ

今回のリニューアルで注目したいのが、『シュガーバターの木 シュガーバターパイ』です。

全粒粉・ライ麦・小麦のシリアルに発酵バターを練り込んだ特製パイ生地を使用し、キャラメリゼすることで“パリッザクッ”とした香ばしい食感を実現。

さらに、コク深いバターショコラをトッピングし、中には発酵バターパウダー入りのバターホイップショコラを閉じ込めています。

まるでカフェの焼きたてパイのような贅沢な味わいで、バターの豊かな香りとシリアルの香ばしさが口いっぱいに広がります。

シュガーバターの木 シュガーバターパイ

価格：4個入：842円／8個入：1,650円

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極上のミルキー感を楽しむ生バターサンド

“超贅沢”をコンセプトにした『パティスリーシュガーバターの木 生バターサンド』も上野駅店で販売されます。

発酵バターと北海道生乳100％生クリームを合わせた芳醇なバタークリームを、穀物の香ばしさが際立つ生地でたっぷりサンド。定番の『シュガーバターサンドの木』とは異なる、ザクザクとしたパイのような食感も魅力です。

パティスリーシュガーバターの木 生バターサンド

価格：5個入：2,160円

販売時間：①開店時～②17:00～

夏限定シャインマスカットショコラも見逃せない

季節限定で登場する『シュガーバターサンドの木 シャインマスカットショコラ』は、国産シャインマスカットの爽やかな香りとホワイトショコラのミルキーな味わいが楽しめる一品です。

5種素材を使ったシリアル生地にも国産シャインマスカットを使用しており、袋を開けた瞬間から華やかな香りが広がります。

みずみずしい果実感と上品な甘さは、暑い季節のティータイムにもぴったりです♪

シュガーバターサンドの木 シャインマスカットショコラ

価格：7個入：756円／10個入 お買い得パック：1,030円

販売期間：～2026年9月30日（水）頃まで

リニューアル記念キャンペーンにも注目

2026年6月14日（日）から6月20日（土）まで、「シュガーバターの木 JR上野駅店」ではプレゼントキャンペーンを開催。

税込2,000円以上購入した方に、『シュガーバターサンドの木 シャインマスカットショコラ』を1個プレゼントします。

※各日なくなり次第終了です。

※1会計につき1個のお渡しです。

まとめ

2026年6月14日（日）にリニューアルオープンする「シュガーバターの木 JR上野駅店」では、新作『シュガーバターパイ』や人気の『生バターサンド』、夏限定『シャインマスカットショコラ』など魅力的な商品が勢ぞろい。

さらに期間限定のプレゼントキャンペーンも実施されるため、この機会に訪れてみる価値は十分です。こだわりのバターとシリアルが生み出す特別な味わいを楽しんでみてはいかがでしょうか。