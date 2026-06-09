必要なものだけを厳選し、使いやすい台所に整えた事例をご紹介。夫婦2人暮らしで、禅の考え方を取り入れた生活の発信や、シンプル暮らしについての著書もあるminiさん（40代）のケースです。ここではminiさんが実践している、ムダや手間を手放し、心にも余裕が生まれたキッチンの工夫を教えてもらいます。

「たす」から「引く」へ。禅の考えで心に余裕が生まれた

ものがあふれた台所から、必要なものだけを厳選した台所へ。miniさんの暮らしを変えたのは、「禅」との出合いでした。

【写真】食器は割れても納得できるものに厳選

「禅の考えって、すごく合理的なんです。“不要なものを省いて効率よく生きる”という考えがしっくりきて、『自分にとって不要なものって？』と、考えてみたんです」（miniさん・以下同）

自分と向き合い、見えてきたのは“今の自分が大切にしたいもの”。「それ以外を手放したら、視界に余白が生まれて、心もすっきり整ったんです。『ものがなくてもどうにかなる』と自分を信頼できるようになりました。そんな大らかな心を育むことができたのも、ものと向き合ったおかげだと思っています」

ものに愛着はもっても、執着はしない

愛でる気持ちはもちつつ、手放せないものはないというminiさん。「道具そのものより、それを使って家族を元気にするなど“生み出されるもの”に目を向けたいと思っています」

●高級なものはあえて買わない

ものに振り回されないためには、買うときに線引きをすることも。「高価なものは執着につながることが多いので、器は割れても諦めがつく価格のものを選んでいます」

ゴミが増えると手間も増える

心がけているのは、今あるものを使いきり、なるべくゴミを減らすこと。「これは禅の教えでもありますが、ゴミ出しや分別が面倒な、私の性格が合わさった結果なんです（笑）」

●ゆるりと脱プラを意識

調理中に出る野菜くずは、ポリ袋ではなく、読み終えたフリーペーパーでつくった簡易ゴミ箱へ。

食材の保存も繰り返し使えるシリコンバッグを使います。

●使いきってから捨てる工夫を

着古した衣類は小さく切ってウエスにし、台所掃除などに活用して最後まで使いきります。