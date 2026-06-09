フルスイングはNG！「片手打ち」から練習するとラウンドがうまくいく⁉

「久しぶりのラウンドが決まったゴルファー」は、このレッスンが必読。

有村自身、産休や育児でクラブを握らない時間が長かったが、そこから復帰するまで経験をもとに、急ピッチで仕上げる”いろは”を伝授します！

「段階的練習」で”脳”にラウンドへの準備をうながす

あえて片手打ちから！”感覚”にも「段階的な準備」をさせる

「ウォーミングアップできたからといって、いきなりフルスイングで打つのはやめましょう」と有村。体と同じようにショットの感覚にも「段階的準備」が大事で、プロ がよくやっている片手打ちなどがその代表例。

いきなり両手で打つのではなく、右手、左手と徐々に全身の感覚を呼び起こしていくことが大切。両手打ちでもスタンスや振り幅を徐々に広げていくことで、脳にも「これからスタートだぞ！」という合図を送ることができる。

【片手打ち】手の役割を知るために片手打ちは必須の練習

右腕とクラブに一体感をもたせてください

「難しく感じるかもしれませんが、必ず練習メニューに取り入れてください」と有村がいう片手打ち。それぞれの手には役割があり、自分の苦手な動きをチェックしやすいため、欠かせない練習法だそうだ 。ポイントは、どちらの手で打つときも「下半身」と「体の捻転動作」を使うこと。全身の連動性が高まっていき、両手で打つときの悪いクセを改善できる。

始動でコッキングするのが○

うまく打てない人は、スイングの始動時に少し手首のコッキングを入れ、そのまま手首の角度が変らないように打とう。

右手は手打ちになりやすい

利き手はリキみやすいため、手打ちや手首の使いすぎに注意。右腕と体の一体感をキープし、ワキを締め続ける”締まり感”もキープしながら振る。

左手は軸ズレやワキがあきやすい

左手は力を入れにくいので振りづらい。そのため、軸をズラしたりワキをあけて振りがちだが、これはNG。振り急がないことがポイントだ。

【両手打ち】徐々にスタンス幅を広げながらスイング幅を大きくしていく

狭めのスタンス幅で打ちはじめ、徐々に広げながらスイング幅も大きくしていく。球数を増やしていくたびにフルスイングに近づけていくことで、体と脳に「スタートホールでナイスショットを打つ」という明確なメッセージを送る。

このとき、出球が左右にバラついていないかチェックすることも大切。「右手を使いすぎていないか？軸が傾いていないか？など、片手打ちで見つけた自分のクセを思い出しながら狙った方向にボールを打ち出せるように練習しましょう」（有村）

トップは前傾角度がキープできるところまで

ウォーミングアップは、前傾角度が崩れない範囲のスイング幅で行なう。「アイアン、ウッドとクラブが長くなるにつれてスイングは大きくなる。だからこそ、短いクラブはコンパクトに振って、基本となる”軸を崩さないスイング”をマスターしておきましょう」（有村）。

いかがでしたか？ 片手打ちと両手打ちをぜひ準備運動に活用してみてください！

有村智恵

●ありむら・ちえ／1987年生まれ、熊本県出身。159cm。JLPGAツアー通算14勝（メジャー1勝）。24年には自身が発起人となるLADY GO CUPをスタートさせるなどゴルフ界に尽力。双子の男の子の母。

協力＝袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース