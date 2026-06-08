【人生逆転！私の勝ち】名門中学に合格した娘。母にも認められた！完全勝利！＜第9話＞#4コマ母道場

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きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。

第9話　ようやく姉に勝った……！



【編集部コメント】

リンカちゃんA中学合格おめでとうございます！　ユイナちゃんもC中学合格おめでとうございます！　2人ともよく頑張りましたね。……それなのに大人たちはどうでしょう。2人を比べて偏差値の高い方だけを褒めたたえるって……。良識ある大人のすることではありませんよね。しかもそれを受けたハルミさんも、アキナさんに「勝った」って……。いったい「何に」勝ったつもりでいるのでしょうか……。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・石井弥沙