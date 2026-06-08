【人生逆転！私の勝ち】名門中学に合格した娘。母にも認められた！完全勝利！＜第9話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第9話 ようやく姉に勝った……！
【編集部コメント】
リンカちゃんA中学合格おめでとうございます！ ユイナちゃんもC中学合格おめでとうございます！ 2人ともよく頑張りましたね。……それなのに大人たちはどうでしょう。2人を比べて偏差値の高い方だけを褒めたたえるって……。良識ある大人のすることではありませんよね。しかもそれを受けたハルミさんも、アキナさんに「勝った」って……。いったい「何に」勝ったつもりでいるのでしょうか……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第9話 ようやく姉に勝った……！
【編集部コメント】
リンカちゃんA中学合格おめでとうございます！ ユイナちゃんもC中学合格おめでとうございます！ 2人ともよく頑張りましたね。……それなのに大人たちはどうでしょう。2人を比べて偏差値の高い方だけを褒めたたえるって……。良識ある大人のすることではありませんよね。しかもそれを受けたハルミさんも、アキナさんに「勝った」って……。いったい「何に」勝ったつもりでいるのでしょうか……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙