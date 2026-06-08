「『Nornis』の今後の活動について

【映像】Nornisからの発表

この度、本日2026年6月8日（月）をもちまして、戌亥とこ、町田ちまは個人の活動により集中するため、Nornisの活動を終了することとなりました。

スタッフ含め、所属メンバーの『戌亥とこ』『町田ちま』と話し合い、今後の2名の未来を見据えて、共に出した結論となります。

2022年6月の結成以来、たくさんの楽曲を皆様にお届けすることができました。

これもひとえに、様々な場面でご協力いただいた関係各所の皆様、そして何よりも、これまでNornisを応援してくださった皆様のおかげにほかなりません。

心より感謝申し上げます。また、本件に関して、突然のご報告となりましたこと、深くお詫び申し上げます。

なお、『戌亥とこ』『町田ちま』は、今後も『にじさんじ』所属ライバーとして、そしてこれまで以上に個人の活動に力を入れてまいりますので、変わらぬ応援のほどよろしくお願い申し上げます。

Nornisの公式サイト、YouTubeチャンネル、X（旧Twitter）、Instagramにつきましては、引き続き公開を継続いたします。今後状況に応じて変更する可能性がございますこと、予めご了承いただけますと幸いです。

最後になりますが、これまでNornisのことを支えてくださった皆様、Nornisの音楽に少しでも触れてくださった皆様、そして、一番近くで応援してくださったファンの皆様、本当にありがとうございました。

今後とも、『にじさんじ』所属ライバー『戌亥とこ』『町田ちま』をよろしくお願い申し上げます」

（『ABEMA NEWS』より）