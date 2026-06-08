人気VTuberユニット「Nornis」活動終了へ 2022年6月結成
「『Nornis』の今後の活動について
この度、本日2026年6月8日（月）をもちまして、戌亥とこ、町田ちまは個人の活動により集中するため、Nornisの活動を終了することとなりました。
スタッフ含め、所属メンバーの『戌亥とこ』『町田ちま』と話し合い、今後の2名の未来を見据えて、共に出した結論となります。
2022年6月の結成以来、たくさんの楽曲を皆様にお届けすることができました。
これもひとえに、様々な場面でご協力いただいた関係各所の皆様、そして何よりも、これまでNornisを応援してくださった皆様のおかげにほかなりません。
心より感謝申し上げます。また、本件に関して、突然のご報告となりましたこと、深くお詫び申し上げます。
なお、『戌亥とこ』『町田ちま』は、今後も『にじさんじ』所属ライバーとして、そしてこれまで以上に個人の活動に力を入れてまいりますので、変わらぬ応援のほどよろしくお願い申し上げます。
Nornisの公式サイト、YouTubeチャンネル、X（旧Twitter）、Instagramにつきましては、引き続き公開を継続いたします。今後状況に応じて変更する可能性がございますこと、予めご了承いただけますと幸いです。
最後になりますが、これまでNornisのことを支えてくださった皆様、Nornisの音楽に少しでも触れてくださった皆様、そして、一番近くで応援してくださったファンの皆様、本当にありがとうございました。
今後とも、『にじさんじ』所属ライバー『戌亥とこ』『町田ちま』をよろしくお願い申し上げます」