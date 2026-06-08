試合中突如腕立て伏せを始める大谷翔平選手(写真：Creative 2/アフロ)

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◇MLB エンゼルス13-5ドジャース(日本時間8日、ドジャー・スタジアム)

大谷翔平選手が試合中に突然筋トレを開始しました。

3回ライトへのヒットで出塁した大谷選手はつづくフレディ・フリーマン選手のヒットの間に3塁に到達。するとベースに手を置きプッシュアップ。安定した体幹をみせ腕立て伏せを1度行いました。突然の大谷選手の筋トレというレア映像となりました。