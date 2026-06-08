ニューストップ > スポーツニュース > 大谷翔平が試合中に突如筋トレ 3塁ベース上で見せたレア映像 筋トレ 大谷翔平 エンゼルス ドジャース 大谷翔平が試合中に突如筋トレ 3塁ベース上で見せたレア映像 大谷翔平が試合中に突如筋トレ 2026年6月8日 15時33分 日テレNEWS NNN リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ◇MLB エンゼルス13-5ドジャース(日本時間8日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手が試合中に突然筋トレを開始しました。3回ライトへのヒットで出塁した大谷選手はつづくフレディ・フリーマン選手のヒットの間に3塁に到達。するとベースに手を置きプッシュアップ。安定した体幹をみせ腕立て伏せを1度行いました。突然の大谷選手の筋トレというレア映像となりました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【画像】デコピンの躍動感がすごいと話題 ドジャースの球団施設を自由気ままに走り回るデコピン 大谷翔平が小鳥に完敗 身長193cmの大谷に動じない鳥に逆にタジタジ キャッチボール中にそわそわ 大谷翔平に弱点発覚？ ベンチに虫が出現で笑顔から一転大慌て ハプニングも初回9得点で快勝