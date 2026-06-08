ズルズルと不倫していたら最悪の結末に？ 今回は、既婚者の彼の奥さんが亡くなり再婚することになった、ある女性のエピソードをご紹介します。

偽物のお母さん

「既婚者の彼と付き合っていました。何度も諦めようとしたのですが、どうしても好きで……奥さんにバレてからも関係を続けていました。

しばらくして、奥さんは病気になって入院しました。不倫のことがストレスになって体調を崩してしまったのかもしれません……。もうダメだと思って別れ話をしている最中に、奥さんが亡くなったと連絡がありました。

彼にはまだ小学生の娘さんがいました。彼は『娘のためにも母親が必要だから、再婚しよう』と言ってくれて。一緒に暮らし始めたのですが、娘さんは一向に私に心を開いてくれませんでした。

ある朝、娘さんから『偽物のお母さん、おはよう』と声をかけられて。それで心が折れてしまいました……。まだ小学生だったけど、この子は私がしたことをすべて知っているのかもしれない。母親を死に追い詰めたかもしれない女のことを、許してくれるわけがありませんよね……。

こんな私が母親の代わりになることは絶対にできないと悟り、私は彼と別れて家を出ました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年4月）

▽ 不倫がどれだけ心を傷つけるか……それが原因で病気になってしまうことだってありますよね。子どもから母親を奪うことになったのに、たとえ一瞬でも母親の代わりになろうとするなんて。お子さんも、亡くなった奥さんも、許すわけがありません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。