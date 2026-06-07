本拠地エンゼルス戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。初回に内野安打＆11号2ランを放った。打球を見送るしかなかった盟友マイク・トラウト外野手の表情に、ファンは心を痛めている。

初回に迎えた大谷の第2打席。2番手左腕のスーターから、真ん中付近へのシンカーを逆らわずセンター返し。左中間スタンドに飛び込む本塁打とした。打球速度110.4マイル（約177.6キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）の雄大弾で9-1とリードを広げた。打球を追いかけたトラウトも、途中であきらめ、見送るしかなかった。

NHK-BSでも中継された一戦。ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継では、大谷の一発の後には、中堅を守るトラウトの表情をズームアップして放送。ネット上の日本のファンからは、同情する声が上がっていた。

「トラウト悲しすぎる」

「トラウトが可哀想になってくる」

「偶然とは言え、大谷さんがHR打つ前に、センターを守るトラウトさんの表情を抜くのやめてあげて」

「トラウト兄やん映るたび悲しくなっちゃう」

「トラウトの顔が悲しい」

「トラウトまじ報われてほしいわ」

古巣を相手に早くも2安打した大谷。3回の第3打席では三振に倒れた。



（THE ANSWER編集部）