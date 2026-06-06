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THE SIXTH LIE¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ãTHE SIXTH LIE 10th Anniversary World Tour ¡ÈDECADE¡É¡ä¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
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¢£¡ãTHE SIXTH LIE 10th Anniversary World Tour ¡ÈDECADE¡É¡ä
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7.9-12¡¡PARIS
¡ãJapan Expo Paris 2026¡ä
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7.17-19¡¡BABELSBERG
¡ãAnime Messe Babelsberg 2026¡ä
https://thesixthlie.jp/contents/1061113
7.24-26¡¡LONDON
¡ãHYPER JAPAN Festival 2026¡ä
https://thesixthlie.jp/contents/1059332
10.18¡¡OSAKA
¡ãDECADE in OSAKA¡ä
²ñ¾ì¡§ËÌËÙ¹¾club vijon
OPEN 18:00 / START 18:30
10.23¡¡TOKYO
¡ãDECADE in TOKYO [INTEGRAL]¡ä
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OPEN 18:30 / START 19:00
10.24¡¡TOKYO
¡ãDECADE in TOKYO [DIFFERENTIAL]¡ä
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OPEN 18:00 / START 18:30
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