¡Ú¥È¥ß¥«¤È¥È¥à¡Û¥·¡¼¥º¥ó2¤¬7·î5ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡ª ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ò²Î¤¦¤Î¤ÏMay.J¡ª ¥È¥ß¥«¤âÅÐ¾ì
¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ ¡É¤Ä¤à¤Ñ¤Ñ¡É ¤¬¤Ä¤¯¤ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¥È¥ß¥«¤ÎÀ¤³¦¡Ø¥È¥ß¥«¤È¥È¥à¡Ù¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á ¥·¡¼¥º¥ó2¤¬¡¢2026Ç¯7·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¥Æ¥ìÅì·ÏÎó6¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¡£¡Ø¥È¥ß¥«¤È¥È¥à¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ò¡¢May J.¤¬²Î¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¿·ºî¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¥¢¥Ë¥á¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ä¿·ºî¥È¥ß¥«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿26ÅÀ¡Ë
¡Ø¥È¥ß¥«¤È¥È¥à¡Ù¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é2023Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¤Ä¤à¤Ñ¤Ñ¤¬¤ä¤µ¤·¤¤¥È¥ß¥«¤ÎÀ¤³¦¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡É¤ß¤ó¤Ê¤¬¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¥¯¥Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¥È¥à¡×¤¬¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊËÁ¸±¤ä¤¤¤¿¤º¤é¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡É ¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿1ºý¤Î³¨ËÜ¡Ø¥È¥ß¥«¤È¥È¥à ¤Ü¤¯¤Î¤¿¤ó¤¸¤ç¤¦¤Ó¡Ù¡ÊÈ¯Çä¸µ¡§¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¥È¥ß¥«¤È¥È¥à¡Ù¤Ï¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë½ñÀÒ¤ò4ºýÈ¯Çä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÅ¸³«¡¢»¨²ß¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ê¤É¡Ø¥È¥ß¥«¤È¥È¥à¡Ù¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤ë´ë¶È¤¬20¼Ò°Ê¾å¤È¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é3Ç¯¤òµÇ°¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Î¿·Å¸³«¤ä¥È¥ß¥«¤ÎÈ¯Çä¡¢LINE¥¹¥¿¥ó¥×¡Ê2026Ç¯3·î³«»Ï¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram³«Àß¡Ê2026Ç¯5·î³«»Ï¡Ë¤È¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ï¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ø¥È¥ß¥«¤È¥È¥à¡Ù¤Î¿·ºî¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥È¥ß¥«¤È¥È¥à¡Ù ¥·¡¼¥º¥ó2¤¬¡¢2026Ç¯7·î5Æü¡ÊÆü¡ËÄ«8»þ30Ê¬¤«¤é¥Æ¥ìÅì·ÏÎó6¶É¥Í¥Ã¥È¤Î¤Î¤ê¤â¤Î¾ðÊó¥¥Ã¥º¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥È¥ß¥×¥é¥ï¡¼¥ë¥É ¤Î¤ê¤Î¤ê¥¿¥¤¥à¥º¡ª¡ª¡ÙÆâ¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤Ï·î1²óÊüÁ÷¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆËè½µÊüÁ÷¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ø¥È¥ß¥«¤È¥È¥à¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ò²Î¼ê¡§May J.¡Ê²Î¡¦ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡Ë¤È²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§º£°æÎ»²ð¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡Ø¤¤ß¤Î¤¿¤«¤é¤â¤Î¡Ù¤Ï¡¢¥È¥ß¥«¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥È¥à¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¬¸ý¤º¤µ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¡Êµ¼²»¸ì¡Ë¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¥ê¥º¥à´¶¤ÈÁÖ²÷´¶¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡Ø¥È¥ß¥«¤È¥È¥à¡Ù¤Î¡Ö¥È¥ß¥«¡×·×4¼ï¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î´á¶ñÀìÌçÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¦ÎÌÈÎÅ¹¤Î´á¶ñÇä¾ì¡¢ÀìÌçÅ¹¡Ö¥È¥ß¥«¡¦¥×¥é¥ì¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥â¡¼¥ë¡×Åù¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥È¥ß¥« SP ¥È¥ß¥«¤È¥È¥à¡×¡Ê3¼ï¡¦´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§³Æ880±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¤Ï2026Ç¯7·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¡ÖTOMICA TUNES SINGLE PACKS TOMICA¡õTOM¡Ê¥È¥ß¥«¥Á¥å¡¼¥ó¥º ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¥¹ ¥È¥ß¥«¤È¥È¥à¡Ë¡×¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§1320±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¤Ï2026Ç¯£¹·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¡¢¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥â¡¼¥ë¡×¤Ç¤ÏÎ¾¾¦ÉÊ¤È¤â¤Ë2026Ç¯6·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò³«»ÏÍ½Äê¡£
¡ÊC¡Ë £Ô£Ï£Í£Ù
¡ÊC¡Ë £Ô£Ï£Í£Ù¡¿£Ô£Ó£Õ£Í£Õ£Ð£Á£Ð£Á £É£î£ã¡¥
¡ä¡ä¡ä¥¢¥Ë¥á¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ä¿·ºî¥È¥ß¥«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿26ÅÀ¡Ë
¡Ø¥È¥ß¥«¤È¥È¥à¡Ù¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é2023Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¤Ä¤à¤Ñ¤Ñ¤¬¤ä¤µ¤·¤¤¥È¥ß¥«¤ÎÀ¤³¦¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡É¤ß¤ó¤Ê¤¬¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¥¯¥Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¥È¥à¡×¤¬¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊËÁ¸±¤ä¤¤¤¿¤º¤é¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡É ¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿1ºý¤Î³¨ËÜ¡Ø¥È¥ß¥«¤È¥È¥à ¤Ü¤¯¤Î¤¿¤ó¤¸¤ç¤¦¤Ó¡Ù¡ÊÈ¯Çä¸µ¡§¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¥È¥ß¥«¤È¥È¥à¡Ù¤Ï¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë½ñÀÒ¤ò4ºýÈ¯Çä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÅ¸³«¡¢»¨²ß¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ê¤É¡Ø¥È¥ß¥«¤È¥È¥à¡Ù¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤ë´ë¶È¤¬20¼Ò°Ê¾å¤È¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é3Ç¯¤òµÇ°¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Î¿·Å¸³«¤ä¥È¥ß¥«¤ÎÈ¯Çä¡¢LINE¥¹¥¿¥ó¥×¡Ê2026Ç¯3·î³«»Ï¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram³«Àß¡Ê2026Ç¯5·î³«»Ï¡Ë¤È¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ï¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ø¥È¥ß¥«¤È¥È¥à¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ò²Î¼ê¡§May J.¡Ê²Î¡¦ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡Ë¤È²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§º£°æÎ»²ð¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡Ø¤¤ß¤Î¤¿¤«¤é¤â¤Î¡Ù¤Ï¡¢¥È¥ß¥«¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥È¥à¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¬¸ý¤º¤µ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¡Êµ¼²»¸ì¡Ë¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¥ê¥º¥à´¶¤ÈÁÖ²÷´¶¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡Ø¥È¥ß¥«¤È¥È¥à¡Ù¤Î¡Ö¥È¥ß¥«¡×·×4¼ï¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î´á¶ñÀìÌçÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¦ÎÌÈÎÅ¹¤Î´á¶ñÇä¾ì¡¢ÀìÌçÅ¹¡Ö¥È¥ß¥«¡¦¥×¥é¥ì¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥â¡¼¥ë¡×Åù¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥È¥ß¥« SP ¥È¥ß¥«¤È¥È¥à¡×¡Ê3¼ï¡¦´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§³Æ880±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¤Ï2026Ç¯7·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¡ÖTOMICA TUNES SINGLE PACKS TOMICA¡õTOM¡Ê¥È¥ß¥«¥Á¥å¡¼¥ó¥º ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¥¹ ¥È¥ß¥«¤È¥È¥à¡Ë¡×¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§1320±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¤Ï2026Ç¯£¹·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¡¢¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥â¡¼¥ë¡×¤Ç¤ÏÎ¾¾¦ÉÊ¤È¤â¤Ë2026Ç¯6·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò³«»ÏÍ½Äê¡£
¡ÊC¡Ë £Ô£Ï£Í£Ù
¡ÊC¡Ë £Ô£Ï£Í£Ù¡¿£Ô£Ó£Õ£Í£Õ£Ð£Á£Ð£Á £É£î£ã¡¥