King & Princeが、6月24日に発売するライブBlu-ray・DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜』より、り、永瀬廉のソロ曲「Darling」と郄橋海人のソロ曲「this time」のライブ映像を公開した。

本日公開されたのは、アルバム『STARRING』に収録されたソロ曲のライブ映像だ。シンガーソングライターのeillが作詞・作曲を手掛け、共感を呼ぶ歌詞と儚い世界観が魅力の永瀬廉のソロ曲「Darling」ではシャボン玉を使用した幻想的な空間で、優しい歌声でしっとりと歌い上げ東京ドームを魅了。一方で自身が作詞・作曲した郄橋海人のソロ曲「this time」は、センターステージのセットを使用して、曲の冒頭から会場のムードをガラッと変える郄橋の表現力が光る演出で独創的な世界観を作り上げている。

本作Blu-ray・DVDにはアルバム『STARRING』収録曲をはじめ、2人体制でのライブとしては初披露となる楽曲、そしてもちろん「シンデレラガール」「koi-wazurai」などの彼らを代表する人気曲を含む全32曲が収録される。

◾️ライブBlu-ray・DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜』

2026年6月24日（水）リリース 通常盤 初回限定盤（Blu-ray2枚組) 価格：7,289円（税抜） 品番：UPXJ-9017/8

初回限定盤（DVD3枚組) 価格：6,755円（税抜） 品番：UPBJ-9021/3

▼収録内容

・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）全32曲収録

・特典映像：詳細後日発表

※スペシャルパッケージ仕様（トールサイズデジパック、40Pフォトブック、三方背ケース） 通常盤（Blu-ray2枚組) 価格：6,222円（税抜）品番：UPXJ-1016/7

通常盤（DVD2枚組) 価格：5,688円 （税抜）品番：UPBJ-1018/9

▼収録内容

・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）全32曲収録

・特典映像：詳細後日発表

※通常トールパッケージ仕様 ▼ライブ本編収録楽曲（全32曲収録）

Stereo Love

Theater

I Know

Beating Hearts

Moon Lover

koi-wazurai

&LOVE

Don’t Grow Up

What We Got 〜奇跡はきみと〜

Sunset

Darling

marble

LIFE is FUSHIGI

Harajuku

Waltz for Lily

希望の丘

Amazing Romance

this time

だんだん

Bounce

TraceTrace

HEART

Super Duper Crazy

Oh My Girl

ゴールデンアワー

シンデレラガール

moooove!!

Magic Touch

MEET CUTE

なにもの

4月1日

WOW ▼先着外付け特典

初回限定盤（Blu-ray & DVD共通）：キラキラポスター(A4サイズ）

通常盤（Blu-ray & DVD共通）：トレーディングカード3種セット ※収録内容、仕様等は、変更となる可能性がございます。

◾️#キンプリ全楽曲配信

2026年5月23日（土）配信開始日

King & Princeアーティストページ：https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/ ▼配信開始楽曲

2018年05月23日 1st Single「シンデレラガール」

Funk it up/YOU, WANTED!

2018年10月10日 2nd Single「Memorial」

High On Love!/Lover’s Delight/BEATMAKER/愛のすべて

2019年04月03日 3rd Single「君を待ってる」

風に乗れ/Spark and Spark/グッとGood Life/Wake me up

2019年06月19日 1st Album「King & Prince」

Sha-la-laハジけるLove/Can‘t Stop Now/マホロバ/別々の空/FEEL LIKE GOLD/Big Bang/Dance with me/

Super Duper Crazy/Letter/ Song for you 〜君を信じて〜/君に ありがとう/サマー・ステーション/

Hello!!!ハルイロ/勝つんだWIN!/MIXTURE/Alright /THE DREAM BOYS/You are my Princess/

描いた未来〜たどり着くまで〜

2019年08月28日 4th Single「koi-wazurai」

STEAL YOUR NIGHT/Smiling Forever/君は、綺麗だ。/Oh My Girl

2020年06月10日 5th Single「Mazy Night」

Full Time Lover

2020年09月02日 2nd Album「L&」

Break Away/泡の影/ORESEN/生活(仮)/Laugh &… /No Limit Tonight/Freak out / Heart & Beat

2020年12月16日 6th Single「I promise」

Happy Holy Night/Winter Love Story/Glad to see you

2021年05月19日 7th Single「Magic Touch / Beating Hearts」

雨音/Seasons of Love

2021年07月21日 3rd Album「Re:Sense」

ユメラブ (You, Me, Love)/BUBBLES & TROUBLES / Lost in Love/サマーデイズ/Koiは優しくない/

フィジャディバグラビボブラジポテト！/ツッパリ魂/Body Paint/Dance to the music

2021年10月06日 8th Single「恋降る月夜に君想ふ」

泣き笑い/You are my hero

2022年04月13日 9th Single「Lovin’ you / 踊るように人生を。」

My Sweeties/Endroll/ BANGIN!!/54321

2022年06月29日 4th Album「Made in」

My Fair Lady/バトル・オブ・バトラー！/Sunshine Days/Let it out /Doll/桜Season -restart-/

RING DING DONG

2022年09月14日 10th Single「TraceTrace」

My Treasures/Super Positive!!/秋空

2022年11月09日 11th Single「ツキヨミ / 彩り」

明日は明日の風が吹く/オモカゲ/Misbehave

2023年02月22日 12th Single「Life goes on / We are young」

Night Drive Groovin’/Rainbow/Sing Your Melody